Regeni, stasera su Rai3 il documentario sul giovane ricercatore ucciso in Egitto

ROMA, 25 MAGGIO - La rete televisiva Rai3 proietterà in serata il documentario sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso e torturato al Cairo. Regeni era scomparso il 25 gennaio 2016, prima di essere ritrovato morto qualche giorno dopo (3 febbraio, ndr).

Il documentario andrà in onda alle ore 21.20, e sarà trasmesso dalla trasmissione Carta Bianca, spostata al giovedì per l’occasione. Nella trasmissione condotta da Bianca Berlinguer sarà possibile ricostruire dunque i dettagli di una vicenda ancora irrisolta, con una serie di immagini da 52 minuti, affidate alla ricostruzione dei giornalisti de ‘La Repubblica’, Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Emergeranno in particolare tutte le contraddizioni della vicenda, a cominciare dai silenzi e dalle responsabilità della National Security, il servizio segreto interno egiziano. Sull’argomento, la Rai ha manifestato l’intenzione di dedicare una serata speciale alla morte del giovane ricercatore, per fare in modo che non si dimentichi Giulio Regeni e si possa arrivare alla completa verità. Una verità in parte presente, come emergerà dalla visione del documentario di Repubblica, le cui ricerche sono andate avanti per due mesi.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta