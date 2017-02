Reggia di Portici, domani il carnevale borbonico

[Riceviamo e pubblichiamo]

PORTICI (NA), 25 FEBBRAIO - La Reggia di Portici indossa gli abiti del carnevale settecentesco per l’evento Reggia in Maschera. Domani, domenica 26 febbraio, alle ore 10.30, prenderà il via una speciale visita guidata teatralizzata dedicata alle mode e agli usi carnevaleschi dall’epoca borbonica ai giorni nostri, per riscoprire antiche tradizioni e vivere il fascino senza tempo delle antiche maschere napoletane.



Attraverso la Cappella Reale, la Sala Cinese e altri saloni della Reggia, gli attori della compagnia NEArtPolis, in costumi tradizionali tipici dell’epoca borbonica, guideranno i visitatori alla scoperta delle più antiche tradizioni del Regno delle Due Sicilie, per comprendere come il carnevale sia stato nei secoli festa trasversale del popolo e del potere. Viaggiando costantemente sulla sottile linea di confine tra storia e leggenda, durante il percorso guidato gli attori della compagnia porteranno in scena alcuni racconti liberamente tratti dalla letteratura carnascialesca.



Per i bambini è previsto uno speciale percorso guidato, alla scoperta della storia della Reggia e del suo Re, un sovrano tanto appassionato di animali da ospitare nei suoi giardini un elefante indiano, tigri, giraffe e leoni. Al percorso seguirà un laboratorio creativo in cui i piccoli realizzeranno maschere di carnevale con colla, carta, foglie, rametti e ghiande.

NEArtPolis Ufficio Stampa

Michele Giustiniano