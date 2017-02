Reggio Calabria, allacci abusivi a rete metano: 4 arresti

REGGIO CALABRIA, 8 FEBBRAIO –Quattro persone sono finite in manette nel territorio di Rosarno (Reggio Calabria) con l'accusa di furto e danneggiamento.



L'episodio è il terzo attuato dalle forze dell'ordine, nel territorio del comune di Rosarno per contrastare i furti di gas e le manomissioni alla rete di distribuzione, un fenomeno che necessita di costante monitoraggio a garanzia sia dell'incolumità pubblica che della legalità.

Gli individui sono stati sorpresi in flagranza di reato nell'ambito delle attività di controlli interforze coordinati dal questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, che vedono l'impiego di personale della Polizia di Stato del Commissariato di Gioia Tauro, di carabinieri e agenti della Polizia provinciale di Reggio Calabria, con il supporto di tecnici specializzati della società erogatrice "CPL Gas Distribuzione" in linea con le direttive impartite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



Maria Azzarello