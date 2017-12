Reggio Calabria: "Alziamo il Sipario!2017" Gran Gala Lirico del 17 dicembre 2017

Domani sera per il Festival "Alziamo il Sipario!2017" Sez. Opera, alle 21 al Teatro Cilea, il Gran Galà Internazionale di Canto Lirico

REGGIO CALABRIA, 16 DICEMBRE - Comunicato stampa (16.12.2017) – Reggio C. - A conclusione del Primo Concorso Internazionale di Canto Lirico "Beppe De Tomasi", organizzato dal Comune di Reggio Calabria in collaborazione con l'Associazione Culturale Traiectoriae, il 17 dicembre 2017 alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale "Francesco Cilea" avrà luogo il Gran Galà con l'esibizione dei finalisti e la premiazione dei vincitori.

Numerose le iscrizioni pervenute al Concorso da cantanti lirici di diverso registro vocale e di diverse nazionalità (Bulgaria, Spagna, Cina, Francia, Georgia, ecc.), di età compresa tra i 22 ed i 40 anni; numerosi anche i giovani talenti della provincia reggina che hanno colto l'opportunità di mettersi alla prova e di essere ascoltati dai membri della giuria. In vista del gran finale, le selezioni sono iniziate venerdì 15 dicembre. Prestigiosa la giuria presieduta dal noto basso Roberto Scandiuzzi e composta da Cristina Ferrari (direttore artistico Fondazione teatri di Piacenza), Orlin Anastassov (direttore artistico Dionisya Opera Festival di Corfù), Regino Mateo (direttore programmazione del Palacio de Festivales de Cantabria), Elsa Galasio (InArt Management), Cristina Presmanes (Bramson-Saaberck Management), Stefano Vizioli (direttore artistico Teatro Verdi di Pisa), Matteo Pappalardo (direttore artistico Teatro Vittorio Emanuele di Messina).I Direttori artistici del concorso sono Domenico Gatto (Critico Musicale e direttore artistico del Festival "Alziamo il Sipario") e Renato Bonajuto (segretario artistico Fondazione teatro Coccia di Novara). Presenteranno la serata Edoardo Tasca, Sofia Lavinia Amisich e l'"impiccione viaggiatore" Andrea Merli, con la partecipazione di Francesco Bonomo. Nel Gran Galà conclusivo di domenica 17 dicembre alle ore 21.00 si avrà la possibilità di ascoltare i giovani talenti finalisti con le esecuzioni delle più note arie, in una piacevole serata all'insegna del canto lirico. Biglietti in vendita presso Bar't (a lato dell'ingresso al teatro Cilea) e il giorno dello spettacolo presso il botteghino del Teatro a partire dalle ore 19.00. Costo del biglietto: posto unico 5,00 euro.