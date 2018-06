Reggio Calabria: approdata nave ONG con 232 migranti

REGGIO CALABRIA 9 MAGGIO - E’ approdata questa mattina intorno alle 9:00 nel porto di Reggio Calabria la Sea Watch 3, nave appartenente ad una ong tedesca e battente bandiera olandese, con a bordo 232 migranti.

La nave, che ha stazionato per tre giorni in acque SAR (search and rescue, cioé di ricerca e soccorso ndr), in precedenza aveva richiesto l’autorizzazione per attraccare a Malta che gliela aveva negata, così ieri il Viminale ha indicato come porto disponibile quello di Reggio Calabria.

A bordo si trovavano 215 uomini, 17 donne, di cui una incinta, 29 minori di età tra i 9 e i 18 e un bambino di 5 anni, tutti in condizioni precarie e con problemi di disidratazione.

Nel frattempo in queste ore nel porto di Pozzallo sono cominciate le operazioni di sbarco di 235 migranti giunti in nottata, di cui 109 a bordo della nave “Diciotti” della Guardia Costiera Italiana e 126 sulla "Seefuchs", imbarcazione appartenente alla ong tedesca Sea-Eye ma battente bandiera olandese.

Fonte immagine: repubblica.it

Fabio Di Paolo