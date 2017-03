Reggio Calabria, contraffazione: sequestrati giocattoli cinesi

REGGIO CALABRIA, 13 MARZO - Sequestrati a Gioia Tauro 10.524 giocattoli contraffatti provenienti dalla Cina.

Con le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Palmi, le Fiamme Gialle del gruppo di Gioia Tauro, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno ritrovato all'interno di due container delle imitazioni di giochi per bambini dal valore di circa cinquantaduemila euro.

I prodotti, imitazione di noti marchi come "Minnie", "Thomas & Friends", "Capitan America", "Peppa Pig", "Frozen", "Pokemon", "Elena di Avalor", "Principessa Sofia", "Disney", "Strawberry Shortcake", "L'Era Glaciale", "Minions", "Hello Kitty" e "Tartarughe Ninja", sarebbero stati ritrovati all'interno di alcuni contenitori in transito nello scalo calabrese dal porto di Shantou in Cina e sarebbero dovuti arrivare, secondo quanto ritrovato nella documentazione doganale, a Montenegro e in Croazia.

Alessia Terzo

Immagine da portodigioiatauro.it