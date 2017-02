Reggio Calabria, dramma sui binari: uomo travolto da un treno

REGGIO CALABRIA, 25 FEBBRIAO – Ieri sera, intorno alle 22.00, nella zona settentrionale di Reggio Calabria un uomo è stato travolto da un treno che era di passaggio.



Da quello che emerge dalle prime ricostruzioni e testimonianze, il dramma dovrebbe essere il frutto di un atto di disperazione da parte dell’uomo - le cui generalità non sono ancora state rese note -che si sarebbe buttato sui binari proprio nel momento in cui il convoglio stava arrivando.

Dall’ora dell’episodio, il traffico ferroviario in direzione del capoluogo calabrese è stato bloccato per circa due ore e mezzo, con accumuli di ritardo superiori ai 150 minuti.



Le forze dell’ordine stanno tentando di comprendere le reali dinamiche dell’accaduto anche se, al momento, la pista del suicidio sembra quella più ipotizzabile.

Carlo Giontella



Immagine da qcodemag.it