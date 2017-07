Reggio Calabria in fermento: seconda edizione del Southern Beer Fest dal 28 al 30 Luglio

REGGIO CALABRIA, 5 LUGLIO - Questa estate a Reggio Calabria c’è fermento: dal 28 al 30 Luglio 2017, presso il Brew Pub Gli Sbronzi, torna il Southern Beer Fest – festival delle birre artigianali made in Sud. La kermesse, giunta alla seconda edizione, è pronta ad accogliere i suoi ospiti con un programma ancora più ricco e sorprendente del primo anno: 10 birrifici, oltre 40 birre artigianali presenti, concorso per birrai casalinghi, cotta pubblica e laboratori. Ma anche street food e live music.

Anche quest’anno il leitmotiv saranno le birre artigianali dei birrifici meridionali – dalla Campania alla Sicilia – con alcune presenze di respiro nazionale che presentano contaminazioni calabresi. L’obiettivo è dare maggiore visibilità alla birra artigianale meridionale, distante dall’epicentro del movimento brassicolo nazionale. L’offerta brassicola verrà integrata da quella ristorativa: la cucina del pub supporterà l’intero evento integrando il tradizionale menù con una rivisitazione in chiave street food dei suoi piatti. Non mancherà infine l’intrattenimento musicale dal vivo.

Ogni giornata inizierà alle ore 18:00 con apertura stand e inizio incontri didattici. Il festival è dedicato a un pubblico di tutte le età e l’entrata è libera.

Espositori presenti:

 dalla Calabria: Birrificio ‘a Magara, Birra Kalabra, Birrificio Gladium, Birrificio Blandino, Limen Brewery

 dalla Basilicata: Birrificio del Vulture

 dalla Puglia: Birrificio Ebers

 dalla Campania: Birrificio dell’Aspide

 dalla Sicilia: Mosaik (birreria indipendente, curerà una selezione di birre artigianali sicule)

 dal Lazio: Eternal City Brewing

 dall’Emilia Romagna: Birra Bellazzi

 Associazioni culturali: Beerstream (Calabria), Homebrewers Siciliani (Sicilia)

Come arrivare: la location è facilmente raggiungibile con qualunque mezzo

 in macchina – da Nord Autostrada A3 (Salerno-Reggio Calabria); da Sud Strada Statale SS106 Jonica (Reggio Calabria-Taranto)

 in aereo – aeroporto Tito Minniti o aeroporto Lamezia Terme

 in treno – stazione di Reggio Calabria Centrale (Corso Garibaldi)

 in nave – aliscafo e traghetto da/per Messina; aliscafo da/per Isole Eolie; traghetto da/per Malta

Parcheggi: verranno predisposti dei parcheggi in prossimità della location

Alloggi: nelle immediate vicinanze della location sono presenti numerose strutture ricettive

Organizzazione: si utilizzerà la formula a gettoni (1 euro = 1 gettone; 1 gettone è pari a 10cl, 3 gettoni corrispondono a un bicchiere standard da 33 cl). A fine festival è previsto il reso degli eventuali gettoni residui per il loro valore integrale

RIEPILOGO INFORMAZIONI

LOCATION

Brew Pub Gli Sbronzi, C/da Cafari 31, 89131 Reggio Calabria (RC)

DATE & ORARI

Venerdì 28 luglio: 18,00 – 02,00

Sabato 29 luglio: 18,00 – 02,00

Domenica 30 luglio: 18,00 – 02,00

INGRESSO libero (con possibilità di acquistare i gettoni per le consumazioni all’ingresso)

SITO INTERNET

www.glisbronzi.it/southern-beer-fest

FACEBOOK

www.facebook.com/southernbeerfest

INSTAGRAM

www.instagram.com/southernbeerfest

CONTATTI

Event Manager: Matteo Malacaria +39 327 76 34 633 – info@birramoriamoci.it

Brewpub Gli Sbronzi: Demetrio Crea +39 393 29 88 880 – demetrio.cre@gmail.com

Angelo Oliveri +39 349 06 07 468 – angelo-oliveri@live.it