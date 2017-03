Reggio Calabria: maxisequestro per evasione

REGGIO CALABRIA, 1 MARZO - Oltre ottocentomila euro (840 mila per la precisione) tra beni mobili ed immobili sono stati sequestrati ad un imprenditore reggino.

L'operazione, effettuata dalla Guardia di Finanza, è stata disposta dal gip del Tribunale di Reggio Calabria in esito alle indagini svolte dalla polizia tributaria, che hanno portato all'accertamento dell'evasione.

L'ammontare non corrisposto per il 2012 è di 670 mila euro dovuti a titolo di IVA, somma significativamente oltre la soglia dei 250 mila euro fissata per la rilevanza penale del mancato pagamento dei tributi (in questi casi la pena può arrivare fino a due anni di reclusione).

Più complessa invece la vicenda per l'anno 2014, in cui i rappresentanti legali avevano omesso di indicare i ricavi conseguiti dalla società, sottraendosi così all'obbligo di corrispondere oltre 170 mila euro a titolo di IRES. E' toccato quindi agli stessi agenti della Finanza provvedere alla ricostruzione del reddito e alla quantificazione dell'imposta dovuta.

In un comunicato rilasciato in seguito al sequestro, la GdF ha espresso la propria soddisfazione per un'operazione che "testimonia il costante impegno nella lotta ai fenomeni di evasione fiscale e la sinergia con l’Autorità Giudiziaria nell'intervenire in modo sempre più efficace ed incisivo nella repressione di tali forme di illiceità".

