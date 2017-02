Reggio Calabria, uomo di 40 anni arrestato per stalking

REGGIO CALABRIA – Nella giornata di ieri sembra essersi avviata alla conclusione la terribile vicenda subita da una donna di Reggio Calabria, che è stata vittima dell’ennesimo caso di violenza domestica e di comportamenti persecutori da parte del marito, da cui si era separata da qualche tempo.



Al termine delle indagini portate avanti dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho, e dal Procuratore Aggiunto, Gerardo Dominijanni, la Sezione “Reati contro la persona, in danno di minori e sessuali” ha incarcerato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, un uomo di 40 anni calabrese, di nome Emanuele Occhipinti.



Occhipinti si è reso colpevole di una catena di comportamenti criminosi nei confronti della donna dopo la separazione, tra questi rientrano minacce, insulti, aggressioni fisiche, offese e addirittura l’incendio della sua autovettura. Nello scorso agosto, proprio in occasione dell’ultimo espisodio, la donna ha denunciato l'uomo alle autorità, che hanno immediatamente aperto le indagini.

Carlo Giontella





Immagine da spaziofoggia.it