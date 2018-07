Reggio Emilia: 20enne stuprata. Aggressore in fuga.

REGGIO EMILIA, 23 LUGLIO - Una ragazza di 20 anni ha raccontato alla polizia di essere stata stuprata domenica sera intorno alle 21 nella periferia di Reggio Emilia.

Lo stupratore, probabilmente straniero, l’avrebbe assalita e spinta dietro un cespuglio per poi abusare di lei. In seguito la avrebbe abbandonata riuscendo a far perdere le sue tracce.

Sul posto sono poi arrivati gli uomini delle Volanti, della Squadra Mobile e della Scientifica che hanno lavorato tutta la notte alla ricerca dell’aggressore.

La vittima è stata soccorsa dal 118 ed è arrivata in ospedale ferita e sotto shock. E’ stato applicato il protocollo sanitario che previsto in caso di violenze sessuali.

La ragazza probabilmente verrà dimessa in giornata e verrà ascoltata dagli inquirenti e dagli investigatori.

Fonte immagine: lastampa.it

Fabio Di Paolo