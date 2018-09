Reggio Emilia, 20enne ubriaco molesta minore: denunciato

REGGIO EMILIA, 10 SETTEMBRE - Un ventenne di origini ucraine è stato denunciato per aver molestato una ragazzina. È accusato di violenza sessuale aggravata. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, in via Turri (località stazione) a Reggio Emilia.

La minore si era allontanata dal padre per andare ad attendere un’amica, ma è stata avvicinata dal giovane, il quale è sceso dalla bicicletta su cui era a bordo e le ha palpeggiato con forza il fondoschiena. Subito dopo aver compiuto la molestia, il ragazzo si è dileguato dirigendosi verso la stazione ferroviaria.

La ragazzina ha raccontato lo spiacevole episodio al padre, che si è rivolto alla Polizia per denunciare l’accaduto. Il presunto autore del turpe gesto è stato rapidamente individuato, grazie alla descrizione fornita dalla minore. Risulta possibile che il ventenne fosse in un evidente stato di alterazione, dovuto presumibilmente all’assunzione di sostanze alcoliche. Riconosciuto dalla vittima, è stato formalmente denunciato.

Luigi Cacciatori