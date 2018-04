Reggio Emilia, papà lascia figli piccoli per andare a fare la spesa: uno cade dalla finestra

REGGIO EMILIA, 7 APRILE- Poteva essere una tragedia l’incidente avvenuto ieri mattina a Reggio Emilia, dove un bambino di quattro anni è caduto dalla finestra, facendo un volo di quattro metri.



Il bambino era in casa con il fratello più piccolo di due anni, mentre il padre, quarantenne residente in un comune della bassa reggiana era uscito a fare la spesa; la madre si trovava invece in ospedale per la nascita del terzo figlio della coppia.



Il bambino, nonostante non sia ancora chiaro come, si sarebbe sporto dalla finestra e, perdendo l’equilibrio, avrebbe fatto un volo di circa quattro metri, attutito da una pensilina a mezzo metro dal suolo, che ha reso possibile che ne uscisse illesso.



Da lì, un passante avrebbe sentito le urla di una donna e sarebbe accorso subito, prestando un primo soccorso al piccolo. Poi, lo avrebbe accompagnato a casa sua e avrebbe scoperto che c’era solo il fratellino più piccolo.



Il soccorritore avrebbe allertato i carabinieri, che hanno denunciato l’uomo per abbandono di minori.

(foto da WDonna.it)

Eleonora Ranelli