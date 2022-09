Regionali 2020 Calabria: il dibattito elettorale del 11 gennaio

CATANZARO, 11 GEN - "Rivoluzione Animalista" - spazio politico guidato da Gabriella Caramanica e dedicato ai volontari e cittadini che vogliono portare all'interno delle istituzioni la passione per la tutela e la protezione degli animali - appoggia la candidatura di Francesco Madeo con la lista "Io resto in Calabria" al Consiglio regionale. E' quanto si legge in una nota dell'associazione che prosegue: "un'importante manifestazione di fiducia incassata da Madeo espressa direttamente dal coordinatore regionale di Rivoluzione Animalista, Stefano Lioi, e condivisa dal segretario nazionale Gabriella Caramanica". "Abbiamo deciso di sposare la visione politica di Madeo - afferma Lioi - perché in questi mesi è stato l'unico a mostrare attenzione e sensibilità verso le storiche istanze di tutela degli animali, che i partiti storici hanno sempre ignorato. Le nostre battaglie sono diventate per lui un progetto politico da portare avanti nei territori".



*** "Ho appreso con spirito d'orgoglio la notizia della nomina di Maria De Paola alla carica di pro rettore vicario dell'Unical. È un'ulteriore conferma di come Alto Ionio e Sibaritide siano culle di eccellenze". Lo afferma Franco Mundo, sindaco di Trebisacce e candidato nella Lista "Io resto in Calabria" a sostegno di Pippo Callipo. "Sicuro di interpretare anche i sentimenti della popolazione dell'intero comprensorio e dei colleghi sindaci e amministratori - prosegue - voglio esprimere apprezzamento e i miei complimenti a De Paola per l'importante incarico ricevuto. Sono certo che lo espleterà nel rispetto della legge e delle competenze, operando per la crescita dell'Unical, affermatosi da tempo come vera e propria eccellenza italiana. Siamo felici che le personalità del comprensorio si facciano spazio e assumano importanti incarichi. Sono sempre più i figli della nostra terra che si affermano nel mondo accademico calabrese. In un elenco che sicuramente non può essere esaustivo mi piace portare ad esempio i professori Trebisacce, De Pietro e Leonetti, e, nell'ambito studentesco di Michele Leonetti. I miei migliori auguri, inoltre anche al rettore Leone che nella scelta operata, ha premiato la professionalità, la competenza e il percorso di due donne".



*** "Dopo la visita alla multinazionale giapponese NttData, il ministro per il Sud e le Politiche territoriali Giuseppe Provenzano è tornato in Calabria dove ha visitato, insieme a Carlo Guccione e al presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, una fabbrica per la produzione di pectina. L'impianto si trova nell'area industriale di Rende e produce un ingrediente alimentare che si estrae dalle scorze degli agrumi acquistate anche dalla filiera locale. Superata la fase di start up, il Gruppo Silvateam rappresenta un'eccellenza a livello mondiale collocandosi sulla frontiera tecnologica nel campo della produzione di pectine, esportate in oltre 40 Paesi in tutto il mondo". E' quanto si legge in una nota di Guccione, candidato del Pd.



"Nello stabilimento - prosegue la nota - lavorano oltre cento dipendenti e nella multinazionale ci sono 3500 persone con un fatturato di oltre un miliardo e mezzo. L'ad dell'azienda ha illustrato al ministro un Piano di sviluppo con nuovi investimenti sul sito di Rende per raddoppiare la capacità produttiva dell'impianto e l'occupazione". "Anche in Calabria - afferma Guccione - è possibile fare impresa. NttData e il Gruppo Silvateam sono solo due dei tanti esempi di sviluppo, a dimostrazione della capacità di questa terra di crescere e promuovere eccellenze. Possiamo farcela e fare in modo che i giovani smettano di scappare dalla loro terra di origine.Callipo è la testimonianza diretta, un esempio di vita e di eccellenza del made in Italy a livello internazionale. Ha messo a disposizione la sua esperienza sul campo e oggi siamo pronti per vincere questa battaglia contro la destra sovranista e populista e iniziare quella rivoluzione dolce indicata proprio da Callipo". Provenzano, conclude la nota, "ha assicurato che monitorerà le procedure inerenti Contratti di Sviluppo e Invitalia con particolare riferimento agli investimenti inerenti questo settore e che saranno presenti nel Piano per il Sud".



*** "La Calabria in Europa" è il tema dell'incontro che si è svolto nella sede di Fi a Lamezia Terme alla presenza dell'europarlamentare Fulvio Martusciello e di Francesco De Sarro, candidato di Fi per la circoscrizione centro. "Fi - ha detto De Sarro - vuole dare una svolta ad un territorio, quello dell'area centrale della Calabria, troppe volte martoriato dalla classe politica. Per questo è importante eleggere rappresentanti che tutelino le prerogative e favoriscano lo sviluppo. Troppe volte la cattiva gestione dei fondi comunitari o l'incapacità di utilizzarli hanno prodotto enormi danni alla regione pregiudicandone possibilità e prospettive di concreto sviluppo. I fondi comunitari devono essere spesi interamente, ma fino ad oggi, sono mancate le competenze adeguate. Bisogna voltare pagina. Competenze e meritocrazia dovranno caratterizzare il nuovo corso della politica regionale.



Occorre creare opportunità per i giovani che vogliono lavorare e studiare in Calabria. La Calabria dovrebbe vivere 365 giorni l'anno di turismo, ma occorre investire nei collegamenti e nelle infrastrutture. E' inammissibile che per arrivare all'aeroporto di Lamezia si impieghi molto tempo. Inoltre, il progetto dell'aerostazione è stato approvato ma è sparito. E' inconcepibile che le attività ambulatoriali del reparto di ginecologia dell'ospedale di Lamezia siano state sospese per mancanza di personale. La classe politica deve dare risposte. L'ospedale è di fondamentale importanza in quanto è al servizio di una vastissima utenza e va tutelato". "Abbiamo bisogno - ha sostenuto Martusciello - di consiglieri che svolgano il ruolo di interlocutori credibili sui fondi europei. Constatiamo amaramente che parte dei fondi sono stati restituiti dalla Regione in quanto inutilizzati e sono stati dirottati nell'est. Se non si utilizzano correttamente i fondi si frena lo sviluppo del Sud e della Calabria".

"Non pensavo di arrivare qui stasera e trovarvi così numerosi, soprattutto in un momento storico in cui la politica è lontana dalla gente, in cui si diletta a fare riunioni nei palazzi, a fare polemiche su ogni cosa e litigare per equilibri interni. La vostra massiccia presenza mi emoziona e sta qui a dimostrare che la strada che ho, che abbiamo, imboccato è quella giusta: quella al servizio delle persone e non delle poltrone, quella della coerenza e della lealtà con i propri ideali". Lo ha detto Roberto Vizzari, candidato con l'Udc nella Circoscrizione Sud, intervenendo ad un incontro a Fiumara. Vizzari, è scritto in una nota, ha sottolineato il concetto di base del suo progetto: ripartire dal lavoro e fare squadra per assicurare un futuro alla Calabria; agire per una migliore qualità della vita, per fare restare i giovani ed attrarne anche altri; creare una regione di bellezza, cultura, benessere e legalità. "Sono estremamente legato a Fiumara - ha spiegato - e oggi intraprendo questo nuovo percorso proprio per il bene di questa nostra casa comune, convinto che realtà come San Roberto e Fiumara debbano camminare sempre insieme e debbano avviare un percorso che le leghi ancora di più in futuro per creare sviluppo.



Uno sviluppo che passa principalmente dalla realizzazione di quel sogno che è il completamento della strada a scorrimento veloce a fondo valle, che darebbe nuova linfa a tutta la zona e che permetterebbe di collegarla in brevissimo tempo con la costa e il centro della città metropolitana, rendendola uno snodo cruciale per l'economia di tutta la provincia. Non mi è mai piaciuto fare un elenco dei problemi, semplicemente trovarne le soluzioni, ma va ammesso che in questa regione lo Stato non fa investimenti ormai da troppo tempo. Serve, allora, una grande programmazione e una grande partecipazione per far ripartire gli investimenti, per far ripartire le grandi opere. Vogliamo un paese che produce e che valorizza le proprie risorse. Iniziamo questa staffetta con entusiasmo, aiutiamoci, sacrifichiamoci e faremo la differenza".



*** "Con l'on. Santelli potremo contare su un presidente della Regione che gode di autorevolezza e di rispetto a Roma, che conosce bene il mondo della politica nazionale e calabrese, e che potrà solo portare buoni frutti alla nostra regione". A dirlo è il sindaco di Orsomarso e candidato alle regionali nelle fila di Fi Antonio De Caprio che accoglierà la candidata alla presidenza Jole Santelli domani, domenica 12 gennaio alle 17,30, per un incontro col territorio. "Per lo sviluppo della Calabria - dice ancora De Caprio - è necessario far diventare pregnante la presenza della nostra Regione nella capitale, obiettivo che con l'onorevole Santelli si può, finalmente, raggiungere".



*** "Considero strumentale la polemica che la destra sta conducendo contro il reddito di cittadinanza. Un conto sono i casi di malcostume, che vanno decisamente combattuti, e gli evidenti difetti nell'impianto della legge che si stanno manifestando, un conto è il principio che, invece, va difeso". Lo afferma Luigi Guglielmelli, candidato nella lista Democratici-Progressisti. "Personalmente - afferma - ritengo che la legge abbia dei limiti soprattutto nel rapporto con il mercato del lavoro che offre per ragioni strutturali e macroeconomiche sempre minori opportunità di tipo tradizionale. Non si può orientare i disoccupati verso un lavoro che non c'è. Bisogna invece investire sui nuovi lavori e sull'innovazione della rivoluzione digitale come ci mostrano tutti gli indicatori statistici. Il sostegno invece a chi non ha reddito è, anche in ragione di ciò, assolutamente sacrosanto, come avviene ormai in quasi tutti i paesi europei.



Nel Pd conducemmo una grande battaglia culturale scontrandoci con visioni tardolavoriste da un lato e neoliberiste dall'altro. E ottenemmo il reddito di inclusione varato dai governi del Pd nella scorsa legislatura. Ricordo il ruolo decisivo svolto in quegli anni da Enza Bruno Bossio che ebbe il merito, con la sua determinazione, di contribuire a questa sostanziale modificazione dell'atteggiamento del Pd. Cosenza fu l'epicentro di questa battaglia politica. A partire dalle modifiche del RdC oggi è possibile superare due illusioni pericolose: quella secondo la quale il lavoro si crea per decreto come hanno pensato finora i 5 stelle e quella neo liberista che crede che sia sufficiente sostenere le imprese per aumentare l'occupazione. Non è così. È questa la sfida riformista del prossimo decennio. Sfida nella quale le Regioni, soprattutto quelle meridionali come la Calabria, possono svolgere un ruolo decisivo. Su questo tema il mio impegno sarà costante. Altrimenti lavoro e reddito non saranno garantiti.



*** Incontro oggi tra il candidato Sergio Torromino e il senatore Giuseppe Mangialavori. Torromino, è scritto in una nota, ha ribadito più volte il rapporto di fiducia e stima nei confronti del senatore, portando all'attenzione dello stesso i problemi del territorio. "Sono contento dell'aria pulita e della collaborazione che si respira nel centrodestra" ha affermato Torromino sottolineando la necessità di scendere in campo al fianco di Jole Santelli. Più volte Torromino ha messo in evidenza "gli innumerevoli disagi che i cittadini vivono, come le problematiche legate alla malasanità, alla bonifica mai attuata e alla viabilità". Torromino ha concluso il suo intervento affermando che la sua sarà una battaglia per "ridare dignità a questa Regione cercando di ricollegarla al resto del mondo", dando poi la parola al parlamentare. "Ho chiesto personalmente a Sergio di candidarsi nella lista di Jole - ha detto Mangialavori - perché c'è bisogno di gente come lui. Ritengo sia un professionista, una persona per bene e credibile, e conosco il suo potenziale e quello della lista. Mi impegnerò a portare all'attenzione del governo nazionale le problematiche che il territorio pitagorico vive ormai da diversi anni. Qui non servono promesse ma fatti concreti e in questa sede lavoreremo tutti insieme affinché possa avvenire il cambiamento".

***La Filiera del Fare' è il nome del progetto di rinnovamento ideato da Ernesto Madeo, candidato di Fratelli d'Italia nella circoscrizione di Cosenza. Madeo sessant'anni, di San Demetrio Corone - è detto in un comunicato - è titolare e fondatore dell'omonima azienda di salumi, nata nel 1984, oggi presente sui maggiori mercati internazionali". "La 'Filiera del fare' racchiude contemporaneamente - riporta il comunicato - la storia dell'imprenditore e la visione dell'uomo politico. Incentivare la produzione qualitativa e quantitativa dei prodotti agricoli locali, sostenere la buona imprenditoria, investire nell'ammodernamento della rete infrastrutturale regionale e sulle capacità digitali degli imprenditori sono passaggi necessari per una filiera produttiva virtuosa che costituisce il futuro per la Calabria. L'agricoltura è ancora oggi uno dei settori trainanti dell'economia locale ed è fondamentale sostenere gli agricoltori e il sistema agricolo istituendo un organismo di indirizzo che coordina tutti gli attori della filiera agricola, del suo indotto e della commercializzazione per apportare miglioramenti nelle tecniche di produzione e di programmazione che unitamente all'individuazione di nuovi sbocchi di mercato e alla creazione di industrie della trasformazione possano rendere più competitive e redditizie le nostre imprese agricole.



***"È dai centri delle Preserre e dalla stessa Serra San Bruno, ma anche dalle centinaia di altri piccoli comuni che rientrano nella categoria 'Aree interne' in cui pulsa il cuore della regione, che bisogna ripartire. Se non potenziamo il cosiddetto 'osso' per fermare spopolamento e povertà, anche la 'polpa' delle marine subisce conseguenze pesanti". Lo afferma, in una nota, Francesco Pitaro, candidato al Consiglio regionale con la lista "Io resto in Calabria - Pippo Callipo presidente". "Tra le aree interne di questa parte della Calabria e, per esempio, Soverato, centro turistico rinomato in tutto il Paese - prosegue Pitaro - occorre realizzare sinergie che rendano possibile al turista la fruizione dignitosa del binomio mare-montagna e, al contempo, l'opportunità di creare nuova e intelligente occupazione. Occorre però avere il coraggio di fare rete, superando ogni visione municipalistica, per mettere assieme il prezioso patrimonio ambientale, imprenditoriale, religioso, storico e artistico e metterlo a valore, affinché si promuova sviluppo e ricchezza. Pippo Callipo lunedì sarà a Soverato per incontrare i cittadini e spiegare anche la parte programmatica che riguarda lo sviluppo turistico e il riscatto delle aree interne. Oggi arrivare dalla parte ionica catanzarese nei paesi delle Preserre fino a Serra San Bruno è una passeggiata, ma il progetto della Trasversale va completato, affinché il collegamento Ionio-Tirreno sia agevole e rapido. Se sarò eletto, la prima interrogazione che rivolgerò al Presidente della Regione riguarderà proprio lo stato dell'arte della Trasversale, che considero un'incompiuta scandalosa. Per le Aree interne non mancano gli strumenti".



***"È stata una giornata di grande mobilitazione che ha fatto trasparire nella base del Pd di Crotone una rinnovata voglia di essere protagonista alle prossime elezioni regionali". Lo afferma, in una nota, Sergio Arena, candidato per il Pd nella circoscrizione "Calabria centro" che ha preso parte all'iniziativa pubblica con il ministro per il Sud, Peppe Provenzano e il candidato alla presidenza Pippo Callipo. "Ministro le do il benvenuto - ha detto Arena - in una città senza più identità. Da 30 anni a questa parte, Crotone ha purtroppo smesso di essere un centro produttivo trainante per il Meridione. Qui migliaia di operai e decine di industrie dell'indotto animavano il lavoro e l'economia di questa terra. Si è persa l'identità industriale e non si è riusciti a crearne un'altra reindustrializzazione nonostante le decine di miliardi delle vecchie lire piovuti su Crotone. Il modello di turismo basato sulle bellezze naturalistiche e i beni culturali non decolla per mancanza di infrastrutture: la statale 106 è la statale della morte, le ferrovie sono obsolete, l'aeroporto funzione a singhiozzo. Crotone è una città diventata debole, fragile e, quando ci trova in questa condizione, è facile diventare preda del qualunquismo. L'entusiasmo mostrato da una parte dell'elettorato crotonese l'altra sera nei confronti di Salvini e della Lega ne sono la più evidente dimostrazione".