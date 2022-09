Regionali 2020 Calabria: il dibattito elettorale del 12 gennaio

CATANZARO, 12 GEN - "In queste ore gli elettori 'social' stanno assistendo alla pantomima del grande abbraccio, della pace ritrovata, tra Jole Santelli e i fratelli Occhiuto, con Mario soprattutto. Ma siamo certi che nessuno è disposto a prestare credito a questa che è una pagliacciata, a tutti gli effetti". Lo afferma, in una nota, Carlo Guccione, candidato nella lista Pd per il consiglio regionale. "Il candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra era Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza - prosegue Guccione - lo sanno anche le pietre. Sindaco di Cosenza che ha pagato poi trame e fuoco amico e colpe, ovviamente. Una su tutte, aver consegnato al dissesto certificato la città. Bene, anzi male.



E chi finisce per presentare poi il centrodestra per la stessa candidatura alla presidenza della Regione? Il vicesindaco di Cosenza, naturalmente. Il sindaco non va bene, il suo vice sì. Come fosse un marziano che è passato dal Crati in questi anni. Il primo cittadino paga soprattutto il timbro del dissesto di Cosenza mentre il suo vice, la sua ombra per tanti anni, corre gloriosamente per la stessa carica a cui lui ambiva. Se ne accorge anche un bambino che c'è qualcosa di molto strano in questa vicenda". "Da qualche parte - sostiene ancora Guccione - ci sarà sicuramente traccia formale di autografi di Santelli in uno dei tanti documenti di bilancio comunale di Cosenza finiti poi nel mirino della Corte dei Conti.



***"Se eletta in Consiglio regionale, grazie alla fiducia del mio e del nostro popolo, chiederò alla presidente Jole Santelli di rivedere la fusione tra i comuni di Corigliano e Rossano, perché così com'è presenta anomalie e incongruenze". Lo ha detto la candidata del centrodestra alle elezioni regionali Pasqualina Straface, ex sindaco di Corigliano, parlando a Schiavonea. "Un discorso appassionato, quello di Straface - è detto in un comunicato - che non ha tralasciato alcun argomento e problematica attuale e d'interesse collettivo: dall'esigenza di portare in Regione le legittime istanze dei pescatori della marineria di Schiavonea alle tante questioni tuttora aperte che riguardano il futuro del territorio di Corigliano Rossano, ad iniziare dall'area ex centrale Enel.



Dopo aver rivolto un cordiale saluto al sindaco Flavio Stasi, non ha comunque risparmiato critiche su come si presenta oggi la nuova città unica, la terza della Calabria per importanza ed estensione territoriale, sia per ciò che riguarda le grandi tematiche irrisolte e sia per ciò che concerne le questioni d'ordinaria amministrazione". "Non è accettabile - ha detto Straface - che si registri una sperequazione nella ripartizione dei tributi tra le due aree delle quali è composto il nuovo comune, e che ad esempio oggi i residenti nell'area urbana di Corigliano siano costretti a pagare molto di più rispetto ai concittadini residenti nell'area urbana di Rossano. La fusione va riprogrammata, ossia modificata a fronte di spese ridimensionate e servizi sviluppati e potenziati nell'interesse di tutta la cittadinanza, affinché questa grande realtà possa finalmente addivenire ad una crescita armonica, ispirata all'equità e in grado di dare adeguate risposte alla popolazione".



***"Ancora una volta il commissariamento della Sanità calabrese rischia di mettere a repentaglio la vita dei cittadini e toglie il lavoro alle associazioni che supportano l'indispensabile servizio 118 della provincia di Cosenza guidato dal dott. Borrelli a capo di una squadra di veri e propri eroi costretti a combattere ogni giorno contro un meccanismo che li depotenzia sempre più". E' quanto sostiene Giuseppe Giudiceandrea, candidato Pd al consiglio regionale a sostegno di Pippo Callipo presidente.



"Da tempo - è detto in una nota - Giudiceandrea sta seguendo la vicenda che vede coinvolte le associazioni di volontariato che lavorano a sostegno del 118 cosentino e, insieme a queste, parteciperà al sit in che si terrà domani davanti alla sede dell'Asp di Cosenza. Il motivo della protesta è da ricercare nel mancato rinnovo della convenzione che rischia, dal 13 febbraio 2020, di vedere i mezzi di soccorso delle associazioni di volontariato fermarsi definitivamente creando un danno enorme al territorio cosentino. "Gli effetti devastanti che il commissariamento della sanità - sostiene Giudiceandrea - sta producendo sono una mostruosità molto pericolosa per la vita degli abitanti della provincia di Cosenza".



***"Credo fermamente, da donna e da madre, che una sana politica del lavoro non possa prescindere da una corretta politica sociale per la Famiglia". Lo afferma Loredana Barillaro candidata nella lista Calabria Libera a sostegno di Carlo Tansi. "È importante secondo me - prosegue Barillaro - impegnarsi per incentivare l'apertura di nidi o ludoteche nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, poiché troppo spesso, alle famiglie, ma soprattutto alle donne viene chiesto, e talora sotto forma di ricatto, di scegliere fra famiglia e lavoro. In termini produttivi credo che un'azienda, o un ente, possa guadagnare molto di più da una mamma, ma anche da un padre, che abbia la possibilità di portare con sé, al lavoro, la propria figlia o il proprio figlio perché ha la febbre e non può andare scuola. Penso, anche, all'importanza della cooperazione delle famiglie".



"Penso, ad esempio - prosegue - che se non ci sono magari i nonni che possano accudirli o ancora perché il nido è troppo costoso, o non ci sono abbastanza posti per cui si creano lunghe liste d'attesa, o perché la mamma si trova nella fase di allattamento. Ecco, una corretta politica sociale, a sostegno delle famiglie, creerebbe delle condizioni favorevoli sia in termini di serenità psicofisica nel genitore sia in termini più strettamente lavorativi. Tutto ciò potrebbe inoltre condurre alla creazione di posti di lavoro per operatori nel settore dell'infanzia. Sappiamo bene che il benessere di una famiglia, inteso come microcosmo, diventa il benessere di un'intera società".