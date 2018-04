Regionali: ecco lo spoglio schede in Friuli Venezia Giulia. Affluenza alle urne in calo, al 49,63

TRIESTE, 30 APRILE - Comincerà alle 8 lo spoglio delle schede nei seggi elettorali allestiti in Friuli Venezia Giulia, dove ieri si è votato per rinnovare gli organi regionali. L'affluenza alle urne, rimaste aperte dalle 7 alle 23, è stata pari 49,63%, in calo rispetto a quella registrata nelle consultazioni regionali del 2013 (50,48%).

Al termine dello scrutinio, si proseguirà con lo spoglio delle schede per il rinnovo delle cariche amministrative, su cui ieri si sono espressi gli elettori di 19 comuni, e delle schede dei referendum consultivi per la costituzione di due nuovi comuni.