Regionali Calabria: Continua il dibattito elettorale

CATANZARO, 3 GEN - "Dieci punti chiari e concreti per lo sviluppo della Calabria. Il programma di Pippo Callipo non lascia spazio ad altre interpretazioni: negli interessi dell'imprenditore di Vibo Valentia c'è solo l'amore per la sua terra".

E' quanto afferma il candidato Pd al Consiglio regionale Giuseppe Giudiceandrea. "Legalità e trasparenza; sanità; occupazione e sviluppo; cultura; ambiente; turismo; infrastrutture; Zes; aree interne e fondi europei sono i punti chiave - prosegue Giudiceandrea - che Callipo mette al centro del suo programma di governo.

In questi dieci punti sono racchiusi i prossimi anni della Calabria. Un lavoro che sui trasporti, sulla Zona economica speciale e su altri temi fondamentali è iniziato negli ultimi anni e che necessita di essere implementato e non disperso.

Non si tira indietro Callipo nel parlare di un argomento difficile come la sanità spiegando che bisogna dialogare con la gestione commissariale e migliorare i nostri servizi; non si tira indietro Callipo quando parla di misure occupazionali sulle quali bisogna premere il piede sull'acceleratore e non tralascia nemmeno la necessità di siglare un 'patto verde' per salvaguardare il nostro patrimonio ambientale".

"Siamo davanti ad una persona - sostiene ancora Giudiceandrea - che ha scelto di sottrarre tempo e fatica alla propria impresa di famiglia per pensare ad una famiglia più grande, quella della Calabria.

Pippo Callipo merita tutto il nostro sostegno affinché dal 27 gennaio si possa lavorare, insieme, alla realizzazione di questi dieci punti fondamentali per la nostra terra". *** "Esprimiamo apprezzamento al progetto del centrodestra che vede Jole Santelli candidata alla presidenza della Regione, prima donna che sicuramente si accingerà a questo ruolo con assoluta tenacia e passione assicurando una prospettiva ai figli della Calabria".

E' quanto si afferma in un comunicato di Forza Italia Giovani Catanzaro. "Come già ribadito, a Forza Italia spettava il ruolo guida all'interno di questa coalizione esprimendo - è detto nella nota - come ha saputo ben fare, il candidato alla regione.

Siamo convinti, pertanto che questa scelta, maturata e condivisa dagli alleati del centrodestra, sarà in grado di far superare questo momento drammatico che riguarda l'intero territorio, soprattutto in termini di disoccupazione giovanile dove si registrano, ormai da tempo, dati veramente allarmanti sulla fuga dei cervelli e di giovani imprenditori.

Al futuro governatore della Calabria, che siamo convinti sarà espressione del centrodestra, chiediamo che la priorità da inserire nel programma e nell'agenda politica di questa regione sia l'occupazione lavorativa e prospettive di sviluppo per le nuove generazioni. Sempre più giovani scappano dalla propria terra.

Sempre più giovani decidono di investire il proprio capitale umano e professionale al di fuori dei confini regionali, portando via quel bagaglio di competenze che tanto servirebbe a questa terra. Siamo sicuri che il centrodestra non deluderà le aspettative dei tanti calabresi che giorno 26 gennaio andranno a riporre fiducia con il rinnovo del Consiglio regionale".

*** Domenico Augliera, candidato M5S al Consiglio regionale, in una nota, "invita tutte le associazioni ambientaliste e antimafia a rappresentare e ribadire, adesso e con maggior forza, tutte le proprie istanze, evidenziando le annose problematiche locali relative alla tutela dell'ambiente e al contrasto della criminalità organizzata, rimaste ad oggi inascoltate dalla classe dirigente locale. È ora - dice Augliera - che tali tematiche, solo in apparenza e in astratto portate al centro del dibattito pubblico, di fatto tralasciate da gran parte della politica ma seguite con encomiabile impegno da cittadini e associazioni, diventino ordini del giorno di questa campagna elettorale per l'elezione del prossimo Consiglio regionale.



L'inerzia e le contraddizioni della politica regionale sulle problematiche ambientali e della legalità non sono più accettabili. Le ultime cronache locali ci hanno ulteriormente rappresentato, laddove ve ne fosse stato bisogno, come la criminalità organizzata utilizzi le risorse ambientali a danno della collettività.



È tempo di mettere in primo piano nell'agenda politica di tutti gli schieramenti queste tematiche e far emergere, se c'è, la reale volontà della politica di affrontarle fino in fondo, assumendo posizioni ferme e inequivocabili sulla tutela del territorio e prendendo le distanze senza indugi da quelle attività criminali che speculano a danno delle risorse ambientali".



*** "In Calabria occorre un rinnovamento culturale che favorisca una seria programmazione. L'obiettivo è quello di mettere al centro dell'azione di governo le tradizionali risorse, agricoltura e turismo, rimaste inespresse, favorire l'occupazione e investire risorse nelle infrastrutture, nel sistema dei trasporti, nella formazione e nei nostri atenei".



Lo afferma Francesco De Sarro, candidato al consiglio regionale con la lista di Forza Italia nella circoscrizione Calabria Centro. "Rimango estremamente perplesso - prosegue De Sarro - quando allo scadere dei cinque anni di legislatura regionale di centro-sinistra assistiamo alla massiccia protesta degli olivicoltori calabresi, scesi in piazza per rivendicare i loro diritti, o quando, a distanza di più di tre anni dall'approvazione del finanziamento da parte della Commissione europea, non si è registrato neanche l'inizio dei lavori per la nuova aerostazione dello scalo internazionale di Lamezia Terme o quando constatiamo che molti giovani sono costretti a cercare fortuna altrove, lontano dalla loro terra.



La Calabria deve invertire la rotta e con Jole Santelli, candidata alla presidenza, programmare tutti quegli interventi che sono condizione basilare per lo sviluppo della nostra regione".