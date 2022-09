Regionali Calabria: il dibattito elettorale del 09 Gennaio

CATANZARO, 9 GEN - "Pietro Molinaro candidato alle elezioni Regionali per la circoscrizione Nord nella Lega ha incontrato i cittadini di Altomonte, uno degli 'Antichi Borghi più belli di Italia', che affascina e seduce". E' quanto riferisce un comunicato del candidato leghista alle elezioni regionali. "Immerso in un territorio noto per la produzione vinicola fin dai tempi di Plinio: storia, arte, paesaggio, agricoltura , artigianato, enogastronomia di qualità - è detto nel comunicato - sono un patrim *** onio unico da tutelare e valorizzare, per creare lavoro e ricchezza e dare una speranza ma anche certezze per il futuro ai nostri giovani". "Continuo - ha detto Molinaro - a lavorare e ad incontrare i protagonisti del territorio per il risveglio della nostra terra".



*** "La Fabbrica della Cultura: ne hanno parlato Pasquale Scarumuzzino, cultural advisor, e il prof. Tommaso Cozzitorto con Carolina Caruso candidata al Consiglio regionale nella lista Jole Santelli Presidente". Ne dà notizia un comunicato della candidata Caruso. "In una gremita segreteria politica - è detto nel comunicato - si è discusso di come il patrimonio culturale sia una risorsa per lo sviluppo economico sia nella sua forza tangibile che intagibile. Nel corso del vivace dibattito è emerso come cultura possa diventare una forza vitale dell'economia calabrese. Una forza trainante con un effetto addirittura moltiplicatore. Fondamentale, in tal senso, sarà il ruolo della politica.



Che deve acquisire maggiore sensibilità e freschezza rispetto al tema. La cultura è, infatti, un potenziale economico da cui la nostra terra non può più prescindere. Cultura, economia, politica e new media: sono questi gli anelli di un'unica catena da cui potrà derivare lo sviluppo del Sud. E sono stati questi i temi trattati nel corso della riunione". "La produzione e la distribuzione della cultura, dagli eventi alle forme di comunicazione alla ricerca - riporta ancora il comunicato - attraversano oggi trasformazioni profonde. E' cambiato il modo di fare e concepire la cultura. Sono cambiati i mezzi di comunicazione. Sono cambiate le esigenze dei cittadini. Ciò che, ora, è necessario cambiare è il modo di fare politica culturale ed economica. Bisogna mettere la politica al passo dell'innovazione. Al passo dei giovani. Al passo della cultura. Che è vita".



*** "Il nostro segretario Nicola Zingaretti, non perde occasione per dichiarare pubblicamente la sua rivoluzione per rigenerare il Pd in Calabria, ieri a Lamezia in conferenza stampa, nella Comunità Progetto Sud di Don Giacomo Panizza, prete coraggio, insieme a Maria Saladino capolista Pd del collegio nord, e Pippo Callipo candidato alla Presidenza e Carolina Girasole Collegio Centro". E' quanto riporta un comunicato diramato dalla candidata del Pd Maria Saladino. "Nelle sue parole - è detto nel comunicato - la chiamata alle armi della politica, la necessità di combattere una battaglia culturale ed epocale che eviterà la colonizzazione salvinista della Calabria e la malaugurata ipotesi dell'invio, come in Umbria, di governatori dalla Lombardia o dal Veneto, grazie al prestarsi di persone che, presenti ormai, alcuni da oltre 50 anni, sono i veri responsabili della foto attuale della Calabria.



A conferma della dirompenza del messaggio di cambiamento e della rivoluzione in casa Pd, in conferenza stampa la determinazione ed il coraggio della Capolista Maria Saladino per il collegio Nord. Maria Saladino al fianco del segretario Nicola Zingaretti, e del Commissario regionale Stefano Graziano, ha parlato delle tre rivoluzioni, quella interna al Pd, fuori chi ha già governato allontanando la nostra gente, la seconda, garantista, quella della magistratura, la terza affidata al popolo che con il voto spazzerà il vecchiume ed il malaffare politico".



*** "'Io sono il Cambiamento'. Così l'imprenditore crotonese Sergio Torromino - è scritto in un comunicato - ha aperto la conferenza stampa di oggi". "Più che una conferenza stampa - ha detto Torromino - il mio è stato un invito alla stampa per poter brindare insieme al nuovo anno e augurarci che sia quello giusto perchè Crotone avvii il cambiamento". "Nella visione politica di Torromino, infatti - si aggiunge nella nota - la parola chiave è rappresentata proprio da questo termine, in quanto ha deciso di candidarsi per risollevare lo status della città che da tempo vive in una situazione di crisi, dovuta allo sfascio delle amministrazioni precedenti e alla totale assenza di infrastrutture, trasporti, industrie, turismo. E' infatti questo il primo passo che Sergio Torromino vorrebbe compiere: cercare di risollevare le sorti della nostra città dimenticata da tempo anche in ambito provinciale, proponendosi come portavoce dei cittadini mai rappresentati da un candidato locale".



*** Il candidato capolista dell'Unione di Centro per la circoscrizione Cosenza Nord, Giuseppe Graziano, incontrerà sabato sostenitori e simpatizzanti per presentare le linee programmatiche della sua candidatura. "Vi aspetto tutti - dice Graziano - per dare testimonianza di come esiste ancora una Calabria che crede e spera nella forza del cambiamento. Le elezioni regionali di domenica 26 gennaio, rappresenteranno un passaggio fondamentale per iniziare una nuova stagione di riforme e di investimenti, un'opportunità per ottenere servizi, per puntare su una nuova stagione di infrastrutturazione, per cogliere finalmente a pieno tutte le misure destinate a migliorare la qualità della vita dei calabresi e non lasciare nessuno indietro; ma soprattutto dovranno essere un'opportunità per ristabilire il principio della meritocrazia che in Calabria manca e che ha portato tantissimi nostri giovani ad andare via".