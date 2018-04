Regionali 2018. Molise; Toma ancora in vantaggio su Greco Ms5

CAMPOBASSO, 23 APRILE - Prosegue lo spoglio delle schede elettorali in Molise. Sono 289 su 394 le sezioni che hanno completato le operazioni. Donato Toma, candidato governatore del centrodestra mantiene un certo distacco su Andrea Greco (M5s). Al momento è al 45,07% con 50.058 voti. Greco si attesta al 37,12% con 41.219, Carlo Veneziale (centrosinistra) è al 16,63% con 18.474 voti.

"Siamo fieri di questa campagna elettorale e siamo fieri della fiducia che ci hanno dato i molisani. Con una sola lista contro nove e con 20 candidati contro 180 abbiamo tenuto testa al centrodestra, ma abbiamoanche più che doppiato il centrosinistra.Siamo orgogliosi di questo risultato, come siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni e in queste ultime settimane da attivisti, candidati e portavoce. Il Movimento 5 Stelle si conferma la prima forza politica della Regione in maniera netta". È il primo commento al voto in Molise dei Cinquestelle che hanno annunciato per domani 24 aprile una conferenza stampa del candidato governatore, Andrea GrecoEcco gli ultimi dati sulle sezioni scrutinate in Molise, 354 su 394 sono i seguenti: il candidato del centrodestra Donato Toma ha ottenuto 64.436 voti pari al 44,22%.Per il suo più diretto contendente, Andrea Greco (M5s), le preferenze sono 55.264 (37,93%).Carlo Veneziale (centrosinistra) 24.439 (16,77%).Agostino Di Giacomo (Casapound), 593 (0,41%).Di seguito i voti di lista. M5s 39.147 (31,14), Forza Italia 11.903 (9,47%), Pd 10.852 (8,63%),Orgoglio Molise 10.580 (8,42%), Lega 10.355 (8,24%), Popolari per l'Italia 9.199 (7,32%), Udc 6.739 (5,36%), Fdi 5.667 (4,51%), Iorio per il Molise 4.473 (3,56%), LeU 4.46 (3,22%), Movimento nazionale per la sovranità 3.552 (2,83%), Molise 2.0 3.167 (2,52%), Unione per il Molise 2.754 (2,19%), Il Molise di tutti 2.391 (1,90%), Il popolo della famiglia 497 (0,40%), Casapound 397 (0,32%).