L\'Assessore Rizzo incontra i rappresentanti di parchi e aree protette

CATANZARO, 16 FEBBRAIO 2017 - L'Assessore regionale all'Ambiente Antonella Rizzo ed il dirigente del settore parchi ed aree protette Giovanni Aramini hanno incontrato, questa mattina, i rappresentati di tutti i parchi calabresi e delle aree protette della Calabria.

A dare la notizia è la Giunta regionale con un comunicato stampa. L'incontro di oggi, promosso dall'Assessorato, vuole rafforzare le basi intersitituzionali per poter giungere alla creazione di un vero e proprio "sistema Calabria" in materia.

"Una rete - ha detto l'assessore Rizzo - che dovrà contribuire a realizzare, attraverso le risorse previste dal Por, quello sviluppo solidale e sostenibile, necessario per il salto economico che questa regione deve necessariamente compiere. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale mettere a punto una pregnante azione di marketing territoriale".

Di "due volontà che si incontrano" ha parlato il presidente del coordinamento di Federparchi Calabria ed aree protette, Giuseppe Bombino. "Un momento di confronto proficuo - dichiara Bombino - che ha per mission proprio la valorizzazione delle ricchezze naturalistiche come punto fondamentale del futuro della nostra regione dal punto di vista di valorizzazione e delle sviluppo di tutte le azioni necessarie finalizzate a rendere turisticamente attrattiva la Calabria. Queste due volontà si sono concretizzate in due documenti strategici nei quali è stata evidenziata l'esigenza di elevare al massimo il sistema parchi della regione.

Per Bombino, grazie alla concertazione avviata, le aree protette sono state finalmente messe al centro di un progetto che orienta la Regione Calabria verso un processo di normalizzazione in questo ambito.

"Diamo atto all'assessora Rizzo - conclude Bombino - che dopo tanti anni di vani tentativi l'Amministrazione regionale, per quanto riguarda la tutela del nostro patrimonio naturalistico, ha finalmente imboccato la strada giusta".

Daniele Basili

immagine da ilcirotano.it