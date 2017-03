Regione Calabria, missione in Australia per nuove opportunità di business

CATANZARO, 13 MARZO 2017 - Rinforzare i legami con le comunità calabre nel "nuovo mondo" per valorizzare le eccellenze regionali attraverso nuove opportunità di business e si scambi culturali. Con questo obiettivo, la Regione Calabria ha incontrato, dal 26 febbraio al 6 marzo scorsi, i membri dei quattro consultori in Australia, di concerto con le associazioni e le federazioni dei calabresi presenti nelle diverse realtà territoriali, per una serie di appuntamenti e incontri finalizzate a dare l'avvio a collaborazioni tra il Governo, le istituzioni australiane e la comunità dei calabresi residenti.

"Su delega del Presidente Mario Oliverio - spiegano in una nota i consiglieri regionali Angelo Sergio e Orlandino Greco - siamo stati investiti con il consigliere Franco Sergio e l'assessore allo Sviluppo Economico e Promozione delle Attività Produttive Carmen Barbalace a rappresentare la Regione Calabria in Australia, presente anche il presidente di Confindustria di Vibo Valentia Rocco Colacchio".

"Da Melbourne a Sydney, sono state giornate ricche d'incontri - continuano i due consiglieri - momenti istituzionali di grande importanza per la nostra regione, legami di vecchia data consolidati e rinsaldati, nuove relazioni intrecciate, accordi commerciali e d'interesse culturale già messi in cantiere e dall'altra parte grande interesse e attenzione per le potenzialità, le peculiarità, le eccellenze della terra di Calabria".

La presenza di emigranti calabresi in Australia è ormai consolidata. Le generazioni che si sono susseguite nel tempo sono riuscite ad integrarsi e a raggiungere anche ruoli di responsabilità sia nel governo che nella società civile. Tra questi, c'è il ministro per l'energia e lo sviluppo dello Stato del Victoria, Lilly D'Ambrosio, originaria di Gizzeria.

Al centro delle iniziative, spiega la nota, momenti di confronto, convenzioni e collaborazioni sottoscritte, protocolli d'intesa ratificati, azioni mirate su argomenti e temi come turismo, commercio, cultura e Università. "Ai tavoli - si legge - sono state presentante diverse proposte di Legge regionali, come quella sulla Dieta Mediterranea, sui Borghi Ospitali e poi Calabria Golf Destination e sull'internazionalizzazione dei prodotti d'eccellenza, che hanno riscosso interessamento e plausi".

Daniele Basili

immagine da repubblica.it