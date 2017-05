Regione Calabria: Stato di attuazione del POR

A Roma incontro tra esperti della Commissione, Agenzia per la Coesione e Adg del Mezzogiorno: “Il sud accelera su Fesr”

CATANZARO, 06 MAGGIO - Il Mezzogiorno accelera sull’attuazione della programmazione dei Fondi europei per lo sviluppo regionale (Fesr). Le otto regioni del Sud hanno selezionato, infatti, il 35,2% dei progetti a fronte della media italiana del 32,4% e a quella europea del 27,4% (dato aggiornato a gennaio) seppur con qualche criticità da superare, soprattutto in relazione alla spesa per raggiungere i target della performance prevista per il 2018.

Questo- riporta una nota diffusa dall’Ufficio stampa della Giunta- il quadro disegnato nel corso dell’incontro dello scorso 4 maggio, che si è svolto a Roma (leggi articolo Ansa), tra gli esperti delle Politiche regionali della Commissione Ue, i rappresentanti dell'Agenzia per la Coesione territoriale e quelli delle Autorità di gestione delle otto regioni del Mezzogiorno per fare il punto sullo stato di attuazione della programmazione 2014-2020 e per esaminare i temi comuni e le principali problematiche riscontrate.



Il dato per la Calabria è ancora più incoraggiante . Ad oggi i progetti selezionati a valere sul Fesr ammontano a 887,5 milioni di euro, pari al 39% del programma. Entro l’estate, secondo il cronoprogramma di attuazione, saranno selezionate ulteriori misure per un ammontare non inferiore a 300 milioni.