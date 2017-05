Regione e Confindustria a confronto per l\'imprenditoria calabra

CATANZARO, 13 MAGGIO 2017 - Lunedì 15 maggio, presso la sede di Confindustria Catanzaro, inizieranno una serie di riunioni con la Regione promossi da Unindustria Calabria. Gli incontri saranno l'occasione per discutere di temi importanti come lo sviluppo e la crescita dei territori, e partiranno dalla sede regionale di Confindustria per poi proseguire in tutte le sedi territoriali dell'associazione degli industriali.

"Gli imprenditori associati - spiega una nota l'associazione - avranno modo di interagire con il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, l'assessore Francesco Russo ed i responsabili dei dipartimenti interessati. Sarà l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte rispetto alle previsioni della programmazione dei fondi comunitari e di come gli stessi dovranno e potranno interagire con progetti ed iniziative attivabili con le risorse messe a disposizione dal Governo nazionale".

"Ognuna delle nostre sedi territoriali - dichiara il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca - è il riferimento certo per le imprese e rappresenta in pieno i valori di casa degli imprenditori associati tanto dal punto di vista etico e morale che di rappresentanza e servizi. Quello che ci prefiggiamo, è far si che gli imprenditori abbiano informazioni dirette e senza filtri, spesso interessati, rispetto alle prospettive ed alle opportunità che le imprese potranno e dovranno saper cogliere facendo leva in maniera virtuosa sull'ingente massa di risorse finanziarie che, se correttamente attivate e gestite, negli anni che guardano fino al 2023, potrebbero rappresentare il segno della svolta per i nostri territori e per il sistema economico. Servirà a fare chiarezza sulle tante sigle, spesso usate come scioglilingua, sullo stato d'avanzamento degli impegni di spesa ma, soprattutto, di quando gli stessi si potranno tradurre in ricadute tangibili per i territori e per le imprese".

Dello stesso parare il vice presidente di Unindustria Calabria e presidente di Confindustria Catanzaro, Daniele Rossi, incaricato anche di ospitare il primo appuntamento. "Se da un lato gli imprenditori potranno venire a conoscenza in modo compiuto delle tante previsioni da parte degli interlocutori istituzionali presenti - dichiara - dall'altro potranno esprimere in maniera franca e schietta proposte ed osservazioni, ricevendo in cambio risposte dirette e di prima mano".

"Sarà interessante - aggiunge il presidente di Ance Catanzaro Alessandro Caruso - poter conoscere il cronoprogramma e le fasi operative delle linee di intervento, in maniera tale da essere in grado di programmare attività ed iniziative necessarie".

Daniele Basili

immagine da ecodellojonio.it