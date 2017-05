Regione Calabria, approvata in commissione nuova legge su Polizia locale

REGGIO CALABRIA, 22 MAGGIO 2017 - La terza Commissione del Consiglio regionale della Calabria ha approvato, all'unanimità, un progetto di legge che disciplina, su tutto il territorio regionale, i servizi di polizia locale e le politiche integrate di sicurezza urbana.

Per Giuseppe Neri, presentatore dell'iniziativa, l'approvazione della proposta rappresenta "un traguardo storico per la Polizia Locale calabrese, ma anche per la Regione Calabria. Dopo ventisette anni la nostra regione si doterà di una nuova legge che darà slancio e vigore all'identità', all'immagine e alle responsabilità di una 'divisa' prestigiosa come quella della Polizia Locale".

Nel corso della seduta odierna, spiega ancora Neri, "è stato approvato all'unanimità dalla terza Commissione il testo normativo perfezionato attraverso il confronto con i comandanti, tecnici ed esperti di settore, che si è concluso con un risultato ampiamente condiviso. Il nostro obiettivo politico è stato quello di dare ascolto alle esigenze che provenivano da un settore strategico dal punto di vista della prevenzione, del controllo e della sicurezza del territorio, soddisfacendo le legittime necessità di miglioramento e di riordino di un impianto legislativo troppo datato nel tempo. Nella prossima seduta - ha annunciato - ci sarà la definitiva approvazione del Consiglio regionale".

Oltre alla legge sulla polizia locale, nel corso della seduta si è discusso anche sui contenuti di un disegno di legge in materia funeraria, di polizia mortuaria, cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri. La trattazione, però, è stata aggiornata.

Infine, nel corso dei lavori è stata anche audita la dirigente del settore "servizi sociali" della Giunta regionale, Elena Latella, che relazionato su una proposta di legge concernente la ricollocazione dei lavoratori socialmente utili, e su un progetto di legge riguardante gli interventi di assistenza in favore dei ciechi pluriminorati.

Daniele Basili

immagine da repubblica.it