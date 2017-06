Regno Unito, May dalla Regina per nuovo Governo

LONDRA, 9 GIUGNO – Sarà la leader dei Conservatori nonché premier uscente Theres May a recarsi a Buckingham Palace dalla Regina per chiedere l’autorizzazione a formare un nuovo governo. A dare la notizia Downing Street. L’incontro si terrà alle ore 13.30 italiane.

Riportando fonti Tories, Sky News ha comunicato che la May sarebbe pronta a nominare la sua squadra di governo già in giornata.

Sembrerebbero dunque andati a buon fine i colloqui tra i Conservatori e gli unionisti nordirlandesi del DUP, in corso già dalle prime ore della giornata per formare una coalizione a sostegno del nascente esecutivo.

Nella tornata elettorale di ieri, infatti, i Tories hanno conquistato 318 seggi nella House of Commons, 8 in meno di quelli necessari per ottenere la maggioranza assoluta. Questi, uniti ai 10 seggi conquistati dal possibile alleato nordirlandese, basterebbero a superare, seppur di poco, quota 326.

Jeremy Corbyn, leader laburista, ha invece dichiarato che Theresa May dovrebbe rassegnare le proprie dimissioni, garantendo inoltre che il proprio partito è al servizio della nazione. Quello di Corbyn è stato un risultato sorprendente, alla luce dei 29 seggi in più conquistati rispetto alla precedente tornata elettorale.

Il leader della sinistra inglese è infatti riuscito ad accorciare sensibilmente il gap con i propri rivali, avanti di oltre 20 punti percentuali nei sondaggi condotti al momento dell’indizione delle elezioni generali.

In attesa dell’esito dell’incontro di Buckingham Palace, si può con certezza annunciare che non sarà la “stable and strong leadership” promessa da Theresa May a guidare i negoziati con l’UE per la Brexit. Ad ogni modo, è molto probabile che continuerà ad essere la leader Tory l’inquilino di Downing Street.

Paolo Fernandes

Foto: milanofinanza.it