Regno Unito, uomo abusato da piccolo dopo 37 anni si ritrova nella cella del suo stupratore

ROMA, 23 NOVEMBRE - Nel Regno Unito un uomo, dopo essere andato in prigione, si è trovato a condividere la cella con l’uso che 37 anni prima lo aveva violentato.

Questa è una storia che secondo il Daily Mail risale a circa il 2015, quando Gary Mottershead con una denuncia per violenza domestica sui suoi quattro figli e sulla moglie. Appena entrato in cella, in un carcere situato a Manchester, ha incontrato un uomo all’incirca di 43 anni che si trovava lì per scontare una pena per furto.

È stato subito riconosciuto: si trattava dell’uomo che aveva abusato di lui quando aveva soltanto 6 anni, in seguito la vittima ha subito allertato le autorità: «Ho vissuto con questo segreto per tutta la vita. La prigione era l'ultimo posto dove speravo di incontrarlo», ha confessato l’uomo.

Le molestie sono state commesse negli anni '80, quando Mottershead aveva 15 anni ed era il babysitter del piccolo di 6 anni. Tormentato dalle aggressioni sessuali, quel bambino si è trasformato in un adulto alcolizzato e in un abituale consumatore di droga.

