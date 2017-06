Renzi: "Assordante il silenzio dei cattolici e della sinistra pro 5 stelle"

ROMA, 16 GIUGNO – “Mi piacerebbe sapere cosa abbiano da dire quegli esponenti del mondo cattolico che esaltavano pochi giorni fa la svolta francescana di Grillo. O ancora: le grandi cantanti e artisti, filosofi e pensatori della sinistra che si dicevano delusi del PD e definivano il Movimento la prosecuzione della sinistra con altri mezzi”.

Così Matteo Renzi nella sua rassegna stampa quotidiana ha attaccato i nuovi sostenitori di Grillo, dopo la scelta astensionistica del movimento sulla legge per lo ius soli. “Cosa hanno da dire adesso? Il loro silenzio si fa assordante” ha proseguito il segretario.Il leader del PD ha poi definito “inqualificabile” la messinscena leghista al Senato, sottolineando come sia fondamentale dare un messaggio di tranquillità.

Renzi ha inoltre dedicato un passaggio a coloro i quali sostengono che i Cinque stelle siano simili alla Democrazia Cristiana: “Non me l’immagino Aldo Moro parlare di scie chimiche e vaccini: credo ci sia tecnicamente un insulto alla storia” ha affermato.

In chiusura, il punto sulle possibili alleanze nella sinistra. “Ci sono tre posizioni diverse, questo è l'elemento chiave nella questione delle alleanze. Prima ci mettiamo d’accordo su cosa fare, poi ragioniamo di alleanze”, ha chiarito il segretario, ammonendo che “non si può stare settimane a parlare in astratto, solo per riempire i giornali”.

Il futuro assetto del centro sinistra, dopo il naufragio della legge elettorale, è tornato ad essere un tema centrale. Renzi sembrerebbe aver optato per una apertura più a sinistra, in particolar modo nei confronti di Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano e personalità apprezzata trasversalmente anche all’interno del Partito Democratico. Ad oggi, tuttavia, nulla si è ancora concretizzato.

Paolo Fernandes

Foto: ilfattoquotidiano