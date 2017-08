Renzi frena polemiche su migranti: "Ministri bravi e capaci. Stanno facendo un buon lavoro"

ROMA, 9 AGOSTO - Il Segretario del Pd, Matteo Renzi, plaude l'attività dell'Esecutivo legata alla riduzione degli sbarchi dei migranti e tenta di placare le polemiche: "Nessuna polemica può oscurare i risultati di queste settimane, a cominciare dalla significativa riduzione del numero di sbarchi (-3.5% sul 2016). E i nostri ministri, bravi e capaci, stanno facendo un buon lavoro".

Il pensiero dell'ex presidente del Consiglio viene affidato ad un post sulla piattaforma Facebook. Renzi prosegue lanciando un esplicito affondo: "Capisco che è agosto ma non rincorriamo le polemiche di chi vuol trasformare tutto in una eterna campagna elettorale".

Non è mancata una riflessione sui problemi del Bel Paese. Per Renzi "l'Italia ha certamente ancora tanti problemi, e ci sono aree di sofferenza sulle quali lavoriamo e lavoreremo, ma il duro lavoro di questi anni sta cominciando a dare i suoi frutti". A sostegno della sua tesi, il Segretario Pd scrive: "L'economia va meglio di come prevedevano gli analisti solo qualche mese fa, il PIL cresce più del previsto, e tutti gli esperti dicono che i dati sull'occupazione, sulla produzione industriale, sull’export sono incoraggianti". "Se poi guardate i dati ISTAT di oggi sulla produzione industriale - aggiunge - vedete un risultato impressionante: aver inserito nella legge di bilancio il superammortamento e aver abbassato le tasse produce una crescita straordinaria".

Prima di congedare i fan della sua pagina personale e augurare loro "buone vacanze", Renzi afferma: "Dai che la strada è giusta, avanti insieme".

Luigi Cacciatori

Immagine da tgcom24.mediaset.it