Renzi: i grillini ci attaccano con fake news ma io punto a 40% 

ROMA, 2 NOVEMBRE - "E' in atto un tentativo impressionante di condizionar ela politica italiana, segnatamente contro il Pd". Cosi' Matteo Renzi in un'intervista a La Stampa dagli Usa. "M5s - ha spiegato Renzi - ha costruito tutto sulla falsificazione scientifica, i trolls, le firme false a Palermo, il bilancio falso a Torino, le coperture false sul reddito di cittadinanza,le fake news rilanciate in modo costante. Ormai non ci scandalizza piu' nulla: Grillo ha detto che Las Vegas sta sul mare e che Lagos e' la citta' piu' bella del mondo.

Immaginate cosa sarebbe successo se lo avesse detto Martina o Richetti". Per Renzi "il tempo sara' galantuomo" sui casi Consip e Cpl Concordia. "Il tempo ha aggiunto - sara' galantuomo anche su Bankitalia, perche' lo sa anche un bimbo che qualcosa non ha funzionato". Secondo Renzi per combattere il populismo ci vogliono "visione e strategia"."Lavoro e non assistenzialismo. "Dobbiamo creare un Paese che investa su conoscenza, scienza, tecnologia e innovazione. Capisco che e' difficile farlo con i grillini: loro hanno paura dei vaccini e credono nelle scie chimiche". Renzi spera che Macron possa diventar en alleato per superar l'austerita' in Europa. "Di sicuro l'Italia non puo' permettersi altri cinque anni di fiscal compact: chiunque vincera' dovra' fare questa battaglia e io credo che la Francia sara' nostra alleata". Nessun problema invece con Trump: "Il rapporto tra Ialia e Usa ha detto - e' a prova di bomba".