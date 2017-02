Renzi: "La scissione è stata diretta da D'Alema"

ROMA, 27 FEBBRAIO – L’ex premier Matteo Renzi, fino ad ora lontano dai riflettori televisivi e più attivo sui social, torna in prima serata tv ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa. Fra i temi toccati le elezioni politiche, la scissione del Partito democratico attribuita a D’Alema, il fallito Referendum costituzionale e nuovi progetti.

Elezioni politiche "Le Elezioni sono previste nel 2018. Punto.’’- afferma Renzi - aggiungendo: ‘’Se Gentiloni vorrà votare prima lo deciderà lui". L’ex segretario del Pd non ha quindi l’intenzione di correre alle elezioni anticipate e aspetterà la fine della legislatura per candidarsi, prevista nel 2018, nel caso dovesse vincere nuovamente le primarie, dopo essersi dimesso per legittimare la sua leadership.



Scissione e D'Alema "A me dispiace molto perché abbiamo fatto di tutto per evitare che chiunque se ne andasse’’, afferma poi Renzi riguardo alla scissione del Partito Democratico, ‘’ma - continua - abbiamo avuto l'impressione che fosse un disegno già scritto. Scritto, ideato e prodotto da Massimo D'Alema". "Possono chiedermi di dimettermi, di rinunciare alla poltrona ma non di rinunciare a un ideale", aggiunge. Inoltre l’ex premier si rivolge a D’Alema, ‘’Non scappare, vieni e vediamo chi ha più voti’’.

Scissione nel Pd rimediabile? "Credo sia una cosa molto di palazzo, la stanno facendo sulla data del congresso, io farò di tutto perché si vada il più possibile insieme. Possibile che il problema della sinistra in Italia sia Renzi? Ci raccontino cosa pensano dell'Italia, rimettiamo al centro l'Italia. Non ne posso più di questo dibattito, figuriamoci i cittadini".

IIl modello dei sindaci "La nostra proposta era il modello dei sindaci, ma ora è andata, non c'è più. Allora spero che il Parlamento faccia almeno una legge come il Mattarellum. Però io sono fuori. Da uomo forse più potente d'Italia ora sono privato cittadino. Ai parlamentari dico 'tocca a voi per consentire ai cittadini di scegliere'".

Maria Azzarello