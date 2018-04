Renzi: "M5S? Metodi da baby gang. Meglio tornare al voto"

ROMA, 26 APRILE - “Hanno impostato una trattativa violenta, con minacce e ultimatum. Vogliono mettermi con le spalle al muro: o dico sì al governo con i grillini o c’è il muro, cioè le elezioni. Ma io scelgo il muro. Tanto io in Parlamento torno, Franceschini non so. Questi non hanno capito che non mi faccio intimidire. Sono pronto a trattare pure con Belzebù, ma certo non ho paura di chi nelle trattative politiche si comporta come sul web, con i metodi delle baby gang”. Queste le dichiarazioni che Matteo Renzi, secondo quanto riportato da Il Giornale, avrebbe riferito ad alcuni amici rispetto all’ipotesi di un esecutivo M5s-Pd.

Intanto, nella giornata di oggi, il presidente della Camera Roberto Fico continuerà a lavorare per cercare di concretizzare l’accordo M5S-PD. Sempre secondo Il Giornale, Renzi avrebbe imputato a chi ha aperto al dialogo con i 5 Stelle di puntare solo a mantenere salda la poltrona. E annota tra i colpevoli pure il Colle, che “ha accelerato i tempi del confronto e non ha impedito che i grillini usassero l’arma di ricatto delle elezioni”.

“A un governo con i grillini sono decisamente contrario, e non solo per le differenze programmatiche. Esiste una distanza enorme sui valori. Dall’intesa tra PD e M5S verrebbe fuori un mostro incomprensibile per gli elettori di entrambe le forze”, ha aggiunto intanto il deputato dem Ivan Scalfarotto, intervistato da Repubblica. Sandrò Gozi, invece, commenta: “Poche ore fa ero in piazza per il 25 aprile, a Milano. Non c’era una bandiera dei Cinquestelle. Come dice Di Battista, per loro fascismo e antifascismo sono categorie superate. Per noi no, la libertà deriva dalla Resistenza. Io sono per rispondere no all’offerta di Di Maio. I dieci punti dei 5 Stelle saranno anche di buon senso ma: loro sono per abolire il Jobs act? Bene, noi no. Loro sono per l’abolizione della riforma Fornero? Noi no”.

Claudio Canzone

Fonte foto: quotidiano.net