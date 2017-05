Renzi: "Raggi fa bene a non dimettersi. M5S usa due morali"

ROMA, 31 MAGGIO - Nel corso del nuovo format 'Ore Nove', l'approfondimento giornaliero della durata di 15 minuti lanciato da Matteo Renzi su Facebook e su YouTube, il segretario del Pd ha detto: "Secondo me Raggi fa bene a non dimettersi se rinviata a giudizio, finché non c'è sentenza passata in giudicato bisogna esigere rispetto della Costituzione e garantismo".

Anche Virginia Raggi, prima cittadina della Capitale, ha escluso l'ipotesi di dimettersi in caso di rinvio a giudizio per la vicenda che riguarda Raffaele Marra, l'ex capo del personale del Campidoglio: "Stiamo parlando in questo momento di una cosa che non è attuale e comunque direi di no".

L'ex presidente del Consiglio ha poi precisato quanto segue, lanciando un affondo al Movimento Pentastellato: "Ma perché M5S per gli altri fanno grancassa e su di loro reclamano presunzione innocenza usando due morali?". Per Renzi vale il garantismo pure per Fini, ma ha sottolineato che per i "politici deve valere la trasparenza".

Luigi Cacciatori

Immagine da today.it