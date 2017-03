Renzi: Stop sull\'aumento dell\'Iva

ROMA, 9 MARZO - Matteo Renzi ieri è intervenuto sul programma del governo Gentiloni da Bruno Vespa su RaiUno, chiarendo la sua posizione sulla più recente proposta del governo: no all’aumento dell’Iva.

Renzi conferma la solidità del suo rapporto con Gentiloni: "Giochiamo con la stessa maglia, nella stessa squadra, non conta chi fa gol". L'ex premier è convinto che questo esecutivo arriverà al 2018, ma sottolinea, solo se si "fanno le cose".

Secondo l'ex sindaco di Firenze aumentare l'Iva è un errore politico, ma si dice convinto che l'idea non sia di Gentiloni ma di tecnici, per i quali è "un evergreen". Per l’ex premier è possibile trovare le risorse senza far scattare le clausole di salvaguardia o aumentare le accise. E anche sull’idea, annunciata da Gentiloni, del taglio delle tasse sul lavoro Renzi si dice dubbioso: «La misura dei cinque punti nell’esperienza del governo Prodi non ha portato risultati. Io non l’ho fatta. Il governo deciderà sulla base della proposta che viene fatta".

Maria Minichino

(fonte immagine veb.it)