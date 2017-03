Renzi su Facebook: "Primarie il 30 aprile"

MILANO, 3 MARZO - Con un post ad ora di pranzo sulla piattaforma Facebook, il segretario uscente del Pd Matteo Renzi ha confermato la data delle primarie e smentito le voci dei giorni scorsi su un possibile rinvio: «Il congresso e le primarie il 30 aprile saranno una grande occasione per decidere insieme quale Italia vogliamo in Europa e come il Pd dovrà essere motore del cambiamento. Nessun alibi per rinviare la discussione, dunque».

Dovrebbero dunque essere ormai fugati i dubbi sulle ipotesi di slittamento. Slittamento che non vi sarà e vedrà dunque la partita delle primarie nella data prestabilita (30 aprile, ndr). Del resto, sull’ipotesi si era espresso in mattinata anche il Guardasigilli Orlando, candidato alla leadership del partito, ritenendo improbabili le possibilità di un rinvio.

L’ex premier Renzi ha commentato positivamente anche i dati Istat, rilanciando la propria campagna a partire dal Lingotto: «Spero di vedervi in tanti perché questa sfida possiamo vincerla solo tutti insieme. Parlando di contenuti, non di polemiche». Il post ricorda anche l’importanza del Meridione, con le visite nella Locride, in Calabria, in Puglia e a Matera, capitale europea per la cultura nel 2019.

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta