Renzi: "Venite ai gazebo, si sceglie il candidato premier"

ROMA, 26 APRILE - L’ex primo ministro Matteo Renzi ha esortato gli elettori a recarsi domenica ai gazebo per votare il futuro segretario del PD: “il vincitore sarà anche il leader candidato a Palazzo Chigi alle prossime elezioni” ha ricordato nella sue Enews.

“Vogliamo che ci sia massima partecipazione, ed abbiamo inventato di tutto per coinvolgere i cittadini” ha poi proseguito, sottolineando come , insieme ai suoi sostenitori, sia ripartito da zero, percorrendo “l’Italia in lungo e in largo”, lontano dal clamore delle telecamere e della stampa.

Renzi ha inoltre rinnovato il proprio impegno a creare lavoro oltre il contestato JobsAct, a combattere l’evasione ed a ridurre le tasse. “Abbiamo messo al centro i contenuti. Non l’odio contro l’altro, ma la proposta per il Paese”, ha dichiarato.

L’ex premier ha poi ammesso che "il PD da solo non ha i numeri per cambiare le cose", ma ha anche sottolineato come non si possa cedere alla logica “di chi vuole bloccare solo tutto”, ricordando che, nonostante gli stessi sostenitori del “NO” al referendum avessero promesso di cambiare tutto in sei mesi, "la situazione attuale resta quella di una palude".

Renzi sfiderà nella corsa al Nazareno il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ed il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. I gazebo saranno aperti domenica dalle 8 alle 20.

Paolo Fernandes



Foto: ilcorsivoquotidiano.net