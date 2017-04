Report consulenza lavoro: la situazione stipendi da Nord a Sud

MILANO, 29 APRILE - Il report dell’Osservatorio dei consulenti sul lavoro riapre il capitolo stipendi in Italia, analizzando la situazione del Belpaese da Nord a Sud. Secondo i dati, sarebbe Bolzano la provincia più ricca, con il resto del Nord a dominare la situazione economica del Paese. In coda Ascoli, mentre Bologna si afferma per il dato sull’occupazione femminile.

Il primato delle buste paga va come detto a Bolzano, cui si aggiunge anche la presenza del tasso di disoccupazione più basso in Italia. A seguire troviamo una buona fetta di Lombardia, con Varese (1.471 euro), Monza-Brianza (1.456), Como (1.449), Verbano Cusio Ossola (1.434), Bologna (1.424), Lodi (1.423).

Il fanalino di coda, si diceva, è Ascoli, la cui media retributiva è di 925 euro. Male anche il Sud, la cui prima presenza è da ritrovare in 55esima posizione, con la provincia di L’Aquila (1.282 euro). Il Meridione pecca anche nell’occupazione femminile: se a Bologna infatti il lavoro è ‘rosa’ per il 66,5%, diverso discorso deve dirsi per la Bat (Barletta-Andria-Trani), con una occupazione femminile dalle dimensioni modeste (24,1%, meno di un quarto). Male anche Napoli (25,5%), Foggia (25,6%), Agrigento (25,9%).

Il report, che evidenzia ancora una volta il divario occupazionale tra Nord e Sud, mette in risalto anche la forbice intercorrente tra i diversi tassi di occupazione (uomo-donna). Qui è ancora la Puglia ad essere fanalino di coda, considerate le ultime posizioni delle province di Brindisi, Foggia e Barletta-Andria-Trani. Curioso invece il quart’ultimo posto di Rovigo, con un tasso di occupazione differenziale pari al 27,2%.

foto da:ilgiornale.it

Cosimo Cataleta