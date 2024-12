Rettifica informazioni articolo Mariafrancesca Cumino

Buongiorno,

in merito all'articolo pubblicato nella giornata di ieri dalla vostra testata sul conseguimento del diploma di maestra di danza di mia sorella Mariafrancesca Cumino, chiedo gentile rettifica sulla vostra dichiarazione di "musicista autodidatta" in quanto mia sorella frequenta una scuola di musica con relativo maestro, l'informazione riportata non è corretta.

Resto in attesa di un riscontro e della correzione sull'articolo.

Saluti,

Michele Cumino