Fidaf. Rhinos emozionanti a Thonon, play off spettacolari in seconda e terza divisione

I Rhinos combattono fino all’ultimo respiro ma non riescono a centrare il bersaglio grosso. In Seconda e Terza Divisione un turno di playoff avvincente ed emozionante.

In questo torrido weekend di metà giugno sono state tante le emozioni vissute, in Italia ma anche all’estero, grazie alla sfida europea tra Rhinos Milano e Black Panthers Thonon, valida per l’EFL Bowl, il Campionato Europeo per club. Una partita avvincente, combattuta dall’inizio alla fine e persa dai milanesi allo scadere per 29 a 20. Rhinos che escono a testa alta dallo stadio francese, con la certezza di essersela giocata e di poter, finalmente, dire la propria anche in Europa.

In Italia, invece, prosegue la roulette dei playoff con il turno di wild card in Seconda Divisione e i quarti di finale di conference in Terza Divisione. Spettacolo e alta tensione nel campionato cadetto, che si conferma avvincente come mai prima d’ora: tre delle quattro partite in programma, infatti, terminano con uno scarto minimo, tenendo il pubblico (decisamente numeroso!) con il fiato sospeso fino all’ultimo. Barbari straripanti contro gli Skorpions, Blue Storms vincenti contro i Braves dopo una spettacolare rimonta, Vipers ancora una volta sorprendenti, questa volta contro i Cavaliers e Gladiatori che sbarrano la strada ai Bengals ma solo al terzo overtime!

Questi i risultati:

Vipers Modena vs Cavaliers Castelfranco 27-16

Blue Storms Busto Arsizio vs Braves Bologna 20-19

Barbari Roma Nord vs Skorpions Varese 63-6

Bengals Brescia vs Gladiatori Roma 21-27

Ecco, dunque, gli accoppiamenti per i quarti di finale della prossima settimana:

Black&Bills Rivoli vs Vipers Modena

Mastini Verona vs Barbari Roma Nord

Warriors Bologna vs Gladiatori Roma

Hogs Reggio Emilia vs Blue Storms Busto Arsizio

Nei quarti di finale di Conference di Terza Divisione, dominio al Sud dei campioni in carica, gli Sharks, di Eagles, Predatori e Steelers, che strapazzano Briganti Napoli, White Tiger, Veterans e Minatori. Al Nord, vincono e passano il turno Thunders, Lancieri, Sentinels e Hurricanes, che hanno la meglio, rispettivamente, su Wolverines, Redskins, Pirates e Rams.

Questi i risultati:

Steelers Terni vs Minatori Cave 44-14

Predatori GdT vs Veterans Grosseto 50-17

Sharks Palermo vs Briganti Napoli 31-0

Eagles Salerno vs White Tiger Massa 54.0

Sentinels Isonzo vs Pirates Savona 38-7

Thunders Trento vs Wolverines PC 28-0

Lancieri Novara vs Redskins Verona 42-12

Hurricanes Vicenza vs Rams Milano 33-24

Questi gli accoppiamenti per le semifinali di conference della prossima settimana:

NORTH CONFERENCE

Sentinels Isonzo - Thunders Trento

Hurricanes Vicenza - Lancieri Novara

SOUTH CONFERENCE

Steelers Terni - Eagles Salerno

Sharks Palermo - Predatori Golfo del Tigullio

Foto: @Pietro Colnago