Riccione, divieto di balneazione: Sindaca interrogata dal Pm

RIMINI, 3 FEBBRAIO - E' stata interrogata questa mattina in Procura a Rimini, la Sindaca di Riccione Renata Tosi, riguardo l'avviso di garanzia per omissione in d'atti d'ufficio.

Tosi, ascoltata dalla sostituta Elisa Milocco, non avrebbe disposto un'ordinanza temporanea di divieto di balneazione su un tratto di costa del comune di Riccione. Secondo quanto scritto in una nota, la Sindaca avrebbe rilasciato " una serie di dichiarazioni lucide, tranquille e serene". "Naturalmente - ha dichiarato Renata Tosi - nutro il massimo rispetto e la massima fiducia nell'operato della magistratura riminese, che certamente farà presto e bene il suo lavoro e sono perciò molto fiduciosa che saprà chiarire la mia posizione".



L'avviso di garanzia è stato confermato lo scorso anno dalla prima cittadina attraverso un comunicato stampa. “Prendo atto dell’avvio del procedimento - ha affermato la Sindaca - e non mancherò certo di dare agli inquirenti tutte le delucidazioni che riterranno necessarie alle indagini." "Allo stesso tempo - ha continuato - non posso non sottolineare che ogni disposizione in merito alla regolamentazione della balneazione sulle nostre spiagge è stata sempre presa nel pieno rispetto delle norme e con la totale ed irrinunciabile garanzia di preservare e salvaguardare sempre e comunque la salute pubblica”.



Alessia Terzo

Immagine da coopbagniniriccione.com