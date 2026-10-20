Riccione, spaccio di cocaina sventato dalla Polizia: 31enne arrestato

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Un'operazione della Polizia di Stato di Rimini ha portato all'arresto di un cittadino albanese di 31 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento, avvenuto nella serata del 19 ottobre a Riccione, è scaturito da una segnalazione di un cittadino che ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di individuare e fermare il presunto spacciatore.

La segnalazione dei cittadini e l'attività investigativa

La Squadra Mobile di Rimini ha avviato mirati servizi di osservazione dopo aver ricevuto un esposto che indicava un'attività di spaccio di cocaina da parte di un uomo domiciliato a Riccione. Gli investigatori, grazie all'analisi delle informazioni e all'attenzione ai movimenti del soggetto, hanno individuato il momento opportuno per intervenire. L'operazione si è concentrata in via Licata, dove l'uomo è stato controllato.

Il controllo e il ritrovamento della droga

Durante le prime fasi del controllo, l'uomo ha lasciato cadere un involucro contenente cocaina. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire altri due involucri della stessa sostanza, nascosti all'interno del bocchettone dell'aria condizionata dell'auto utilizzata dall'indagato. Inoltre, sono stati trovati 255 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attività illecita.

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Gli accertamenti sono proseguiti presso il domicilio dell'uomo, dove gli agenti hanno scoperto un ulteriore involucro aperto con un sasso di cocaina e altri 19 involucri termosaldati, per un totale di circa 61 grammi di sostanza stupefacente. Sono stati inoltre sequestrati materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che confermano l'attività di spaccio.

Arresto e conseguenze giudiziarie

Al termine degli atti di rito, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo. L'operazione conferma l'importanza del costante lavoro svolto dalla Questura di Rimini nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alle forme di criminalità diffusa che incidono sulla sicurezza del territorio.

Il ruolo della collaborazione dei cittadini

Fondamentale, in questo percorso, è anche la collaborazione dei cittadini. Le segnalazioni circostanziate, riferite a situazioni sospette e comunicate tempestivamente alle Forze dell'Ordine, rappresentano un contributo prezioso per orientare gli approfondimenti investigativi e consentire controlli mirati. La Polizia di Stato ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.