Riccione, strangolò la sua ex compagna: condannato a 30 anni di reclusione

RICCIONE, 11 DICEMBRE - Condannato a 30 anni di reclusione con il rito abbreviato, Michele Castaldo, cinquantaseienne siciliano che il 6 ottobre 2016 uccise la sua ex compagna, strangolandola nel suo appartamento di Riccione.

L’omicida aveva confessato il delitto, avvenuto al culmine di un violento litigio scaturito per l’eccessiva ed insana gelosia dell’uomo. Le ultime parole di Castaldo rivolte alla vittima - commessa quarantaseienne di origine moldava - secondo quanto ammesso dal reo confesso agli inquirenti, furono: “Se non sarai mia non sarai di nessun altro”.

La sentenza di condanna è stata decretata nella giornata di oggi. Il giudice ha accolto tutte le richieste del Pubblico Ministero, condannando Castaldo anche al risarcimento delle parti civili e a cinque anni ulteriori di sorveglianza speciale a fine pena.

Luigi Cacciatori

Immagine da bergamonews.it