La ricetta dello Strudel di mele

Approfittiamo ancora della bontà delle mele per preparare un gustoso strudel, una ricetta tipica soprattutto nel nord Italia, in particolare nel Trentino, famoso per la presenza di coltivazioni di mele. Lo strudel (dal tedesco Strudel = vortice) è un dolce a pasta arrotolata o ripiena: ecco una delle tante versioni del dolce:

Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia (la vostra marca preferita)

250 gr. di marmellata di albicocca

80 gr.di mandorle sgusciate

80 gr. di pinoli

80 gr. di noci sgusciate

50 gr. di cioccolato fondente

1 uovo

3 mele golden delicious

2 cucchiai di zucchero di canna

ovviamente raddoppiare le dosi se si deve sfornare per più persone.



Procedimento:

fate sciogliere in una casseruola per qualche minuto la marmellata fino ad intiepidirla. Unite le mele, sbucciate e tagliate a cubetti, mescolate bene ed unite lo zucchero di canna, il cioccolato e tutta la frutta secca. Stendete la pasta sfoglia su un piano di lavoro, farcitela con il composto ottenuto distribuendolo in modo uniforme, quindi chiudete la pasta sigillando bene i bordi. Una volta deposti sulla teglia, spennellare con l'uovo sbattuto mescolato con poco latte e cospargete con dello zucchero a velo. Infornate a 180°C per circa 20 minuti, lasciate raffreddare e servite.