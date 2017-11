Riciclaggio: Giancarlo Tulliani arrestato a Dubai

ROMA, 4 NOVEMBRE - Giancarlo Tulliani e' stato arrestato a Dubai: su di lui pende un mandato di arresto internazionale in relazione all'inchiesta per riciclaggio della Procura di Roma che lo vede coinvolto. A rendere noto l'episodio e' l'avvocato Titta Madia, difensore di Tulliani: "ora si avvieranno le procedure di estradizione. Si vedra' cosa decideranno le autorita' di Dubai: se ci sara' un diniego all'estradizione - spiega il legale - Tulliani tornera' libero".

L'Italia ha di recente messo a punto un accordo sulle estradizioni con Dubai, "ma - sottolinea Madia - non e' ancora stato ratificato in via definitiva dal Parlamento". L'inchiesta sul riciclaggio, che ha coinvolto, oltre a Tulliani, il cognato Gianfranco Fini, ex leader di An ed ex presidente della Camera, la sorella Elisabetta, il padre Sergio e l'imprenditore Francesco Corallo, e' stata chiusa nelle scorse settimane dai pm di Roma: il procuratore aggiunto della Capitale Michele Prestipino e il pm Barbara Sargenti hanno provveduto a notificare l'avviso di conclusione delle indagini alle parti, passo che anticipa di solito la richiesta di rinvio a giudizio. Gli accertamenti della Procura romana hanno riguardato principalmente l'appartamento di Montecarlo (che una contessa aveva lasciato in eredita' ad An) che Giancarlo Tulliani, secondo gli inquirenti, acquisto' con i soldi di Corallo attraverso la creazione di due societa' off-shore, la Primtemps e la Timara: poco piu' di 300mila euro nel 2008 quando la cessione dell'immobile nel 2015 frutto' un milione e 360mila dollari.

Un'operazione di compravendita che Fini avrebbe autorizzato senza sapere (cosi' si giustifico' davanti ai magistrati quando venne interrogato) che dietro c'era il cognato. Nei confronti di Tulliani il gip di Roma Simonetta D'Alessandro aveva emesso un'ordinanza di custodia in carcere nello scorso marzo, che, pero', non era stata eseguita perche' l'indagato, da tempo residente a Dubai, risulto' irreperibile.