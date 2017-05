Riciclaggio: sequestrato 1 milione di euro a Fini

REGGIO CALABRIA, 29 MAGGIO - Il sequestro delle due polizze vita, con un valore di riscatto di 495 mila euro l'una è giustificato da inquirenti ed investigatori della Guardia di Finanza per il ruolo centrale di Gianfranco Fini in tutta la vicenda che ha portato in carcere Corallo e al sequestro di beni per un valore di sette milioni nei confronti della famiglia Tulliani.

Secondo gli investigatori, Corallo assieme a Alessandro La Monica, Arturo Vespignani, Amedeo Laboccetta, Rudolf Theodoor e Anna Baetsen, avrebbero fatto parte di un'associazione a delinquere che avrebbe evaso le tasse e dedita al riciclaggio. I soldi, una volta ripuliti, sarebbero stati utilizzati da Corallo per attività economiche e finanziarie ma anche nell'acquisto di immobili che hanno coinvolto i membri della famiglia Tulliani.



Fini artefice rapporti Corallo-Tulliani

L'ex presidente della Camera Gianfranco Fini e' stato "artefice dei rapporti che si sono instaurati tra Francesco Corallo e i membri della famiglia Tulliani, rapporti in forza dei quali costoro hanno ricevuto dal primo cospicue somme di denaro, in assenza di qualsiasi causale logica, ovvero in presenza di causali non collegabili a reali prestazioni effettuate".



E' quanto sostiene la Guardia di finanza riguardo alle ulteriori indagini condotte dal nell'ambito dell'operazione 'Rouge et Noir'. "Proprio sulla base di queste nuove indagini - sottolineano gli investigatori - e' stato emesso il decreto di sequestro preventivo eseguito oggi" nei confronti di Fin(Agi)