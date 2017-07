Riciclaggio: sequestrata a Reggio Calabria agenzia money transfer

REGGIO CALABRIA 21 LUGLIO - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione al sequestro preventivo di una'genzia di money transfer denominata "Geocity".

Il provvedimento cautelare - richiesto dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria - e' stato emesso dal gip di Reggio Calabria in seguito a un'attivita' ispettiva antiriciclaggio svolta dai finanzieri calabresi del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.Dopo aver esaminato oltre 29.000 operazioni di trasferimento per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni di euro effettuate in poco piu' di due anni, le fiamme gialle hanno riscontrato specifiche, gravi violazioni sia di carattere penale che amministrativo alla normativa antiriciclaggio, accertando che l'agenzia aveva omesso di individuare le generalita' del "titolare effettivo" di almeno 254 operazioni. Per tali fatti, la titolare della "Geocity" e altri due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica.