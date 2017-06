Rifiuti, Galletti: "Misure efficaci per evitare una nuova condanna da Bruxelles"

ROMA, 21 GIUGNO – Gian Luca Galletti, ministro dell’Ambiente, ha affrontato nel corso di un’interrogazione parlamentare la questione relativa alla bonifica delle discariche, per la quale l’Italia è destinataria di una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea.

Servono “misure efficaci per scongiurare una nuova condanna al nostro Paese, con la riserva di effettuare ulteriori approfondimenti e identificare eventuali ritardi nella realizzazione degli interventi”, così il Ministro ha tracciato la via per evitare ulteriori sanzioni, sottolineando che, se sarà necessario, lo Stato provvederà ad esercitare il proprio potere sostitutivo in caso di inerzia delle amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda le discariche oggetto della procedura di infrazione del 2011, Galletti ha invece affermato che “l’azione di impulso e monitoraggio del governo ha portato importanti progressi nel completamento dei lavori di chiusura”. In particolar modo il ministro si è soffermato sulla questione Basilicata, sottolineando che su 26 discariche, per tre sono state già rilasciate certificazioni di fine lavori di chiusura, mentre per altre 8 le operazioni sono terminate ed è in corso la certificazione.

Per i rimanenti siti di smaltimento, in 10 gli interventi sono già stati finanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, mentre per i restanti cinque, il finanziamento sarà a carico rispettivamente dei gestori degli impianti, delle risorse stanziate dal CIPE e dei fondi comunali.

Paolo Fernandes

Foto: greenreport.it