Rifiuti Roma, Baroni (M5s) su Fb: "Il Pd dà ordine di sporcare la città". Poi cancella il post

ROMA, 12 MAGGIO- Continua la querelle sull'emergenza rifiuti nella Capitale: dopo il botta e risposta fra Raggi e Zingaretti (da cui la Sindaca sembra essere uscita sconfitta), a rinfocolare il dibattito ha concorso un post condiviso su Facebook dell'esponente pentastellato Massimo Baroni.

Nella giornata di ieri, infatti, il parlamentare M5s ha rilanciato un post quantomeno complottista nell'ambito della vicenda rifiuti: "Mi è arrivata ora una notizia da un caro amico dell'ebete di Rignano [Matteo Renzi, n.d.r]. Occhio perché nelle notti tra venerdì e sabato è partito l'ordine di sporcare Roma in certi punti dove c'è molta visibilità, perché stanno già reclutando persone per andare a pulire dove loro sanno che troveranno molto sporco". Baroni ha poi lanciato gli hashtag #StayTuned e #MassimaAttenzione per invitare i cittadini a monitorare e segnalare i presunti tentativi di sabotaggio.

Anche in questo caso, tuttavia, la grande rivelazione sui social non è stata preceduta da opportune verifiche in merito alla segnalazione: il deputato Pd Michele Anzaldi ha definito il post "una calunnia preventiva contro il Pd", invitando Baroni a "recarsi immediatmaente da un medico bravo, se non fosse che si tratta di un parlamentare della Repubblica, pagato dai soldi dei cittadini [...]" e sollecitando inoltre l'intervento della presidente della Camera Boldrini, impegnata in una decisa battaglia contro le fake news.

A quel punto, a bomba già sganciata, Baroni ha ritenuto necessario verificare la notizia, per poi rendersi conto della sua inattendibilità: "Mi sono arrivati avvisi che quella che ho pubblicato prima era una falsa notizia - ha scritto su Fb - quindi per correttezza ho preferito rimuoverla. Scusatemi".

L'imbarazzante siparietto giunge al termine di giorni di estrema tensione nella Capitale per quel che concerne l'emergenza rifiuti: nei giorni scorsi, Virginia Raggi aveva affermato che " Roma Capitale raccoglie i rifiuti e li trasferisce negli impianti di trattamento Tmb. Da qui, non possono partire i camion di rifiuti trattati perché la Regione non ha previsto impianti sufficienti e, addirittura, non autorizza l’incremento della capienza di quelli esistenti”, aggiungendo poi che "Dal 2012 la Regione Lazio non ha ancora adottato un nuovo Piano Rifiuti Regionale”.

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, tuttavia, non ha tollerato l'ennesimo scaricabarile, ed ha precisato sui social che "è il Comune di Roma che dovrebbe indicare i nuovi impianti, la Regione ha compito di autorizzare. Finora nessuna proposta". Per quanto riguarda la mancata adozione del nuovo piano regionale, la sindaca Raggi ha omesso che l'ultimo piano, risalente al 2012, avrà validità per tutto il 2017, in quanto la legge prevede il suo aggiornamento ogni sei anni.

