Rimini, accoltella e investe un richiedente asilo: ipotesi di tentato omicidio con movente razziale

RIMINI, 23 MARZO - Gravissimo episodio avvenuto ieri davanti a un supermercato a Rimini, dove un uomo ha prima insultato e poi si è scagliato contro un giovane immigrato, prendendolo a pugni e poi accoltellandolo, e infine, mentre il ragazzoi tentava di sfuggire al suo aggressore, investendolo con l'auto.

La vittima, un giovane nigeriano di 25 anni richiedente asilo, è stato portato in ospedale: ha fratture multiple, la milza irrimedibilmente compromessa e varie emorragie interne ed è ricoverato in terapia intensiva all'Infermi in una situazione disperata. La polizia poco dopo il fatto è riuscita a rintracciare l'aggressore, grazie ai numeri della targa appuntati da alcuni testimoni: si tratta di un pregiudicato 39enne romano , che prima di scagliarsi contro il 25enne lo avrebbe apostrofato con frasi come "Negro di m..., torna a casa tua" , provocazioni alle quali la vittima non avrebbe reagito, secondo i presenti. Portato in Questura, ora deve rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e da motivi razziali. In macchina gli agenti hanno rinvenuto il coltello ancora sporco di sangue usato per ferire il ragazzo.

Il giovane nigeriano è arrivato in Italia, sbarcando in Sicilia, lo scorso settembre; è stato smistato attraverso il progetto Hub (Human Ecosystems) di Bologna e assegnato a Rimini,ed aveva presentato istanza per l'asilo politico.

Maria Minichino

(fonte immagine meridianonews.it)