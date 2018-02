Rimini: arriva la condanna a nove anni e otto mesi per i minori autori dello stupro

BOLOGNA, 8 FEBBRAIO 2018 - Nove anni e otto mesi, in rito abbreviato, è la pena decisa dal gup Luigi Martello del Tribunale per i minorenni di Bologna per i tre giovani stranieri accusati di aver commesso le violenze sessuali di Miramare di Rimini, durante la notte del 26 agosto scorso.

Il gruppo era composto da tre minori, due fratelli marocchini di 15 e 17 anni e un nigeriano di 16, e dal maggiorenne Guerlin Butungu, congolese di vent’anni, già condannato a 16 anni in rito abbreviato e che verrà espulso dall’Italia una volta scontata la pena. Al termine della sua requisitoria, il pm Silvia Marzocchi aveva chiesto condanne a 12 anni per i tre minorenni, la decisione del gup è arrivata dopo meno di un'ora di camera di consiglio.

I tre giovani sono stati giudicati responsabili di tutti gli otto capi di imputazione contestati loro: tra questi, lo stupro a una turista polacca, le botte a un connazionale, la seconda violenza sessuale ai danni di una prostituta trans peruviana e anche un'aggressione a un'altra coppia, nei giorni precedenti.



Nella mattinata di oggi il difensore dei tre minorenni, Marco Defendini, aveva dichiarato: “E' un processo dove si tratterà, per noi della difesa, di convincere il giudice a essere il più clemente possibile. Chiaramente non chiediamo una pena lieve ma sicuramente una pena minore rispetto al ragazzo maggiorenne, essendo i ragazzi appunto minorenni".

"I profili di responsabilità sono chiari al 99%, dipende tutto dal giudice", aveva detto Defendini. "I ragazzi hanno capito chiaramente cosa hanno commesso, ora stanno seguendo tutti e due la scuola all'interno del carcere minorile e si aspettano una pena esemplare per questi fatti. Sanno che per lungo periodo forse in carcere dovranno stare, anche in attesa sicuramente di quello che potrà essere l'appello e la sentenza definitiva. Hanno capito qual è la situazione".

Pentito è anche il giovane nigeriano presente oggi al processo, secondo le parole del suo difensore, Alessandro Gazzea: "Si è reso conto fin dal primo giorno e ha confessato fin dal momento del fermo e ha descritto tutto quello che era accaduto, tanto che la sua dichiarazione è stata utilizzata nel processo al maggiorenne, a Rimini. Si è reso conto e sa di doverne pagare le conseguenze".



Fonte immagine Repubblic Bologna

Claudia Cavaliere