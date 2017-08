Rimini, è caccia al branco: si tratterebbe di giovani nordafricani

RIMINI, 28 AGOSTO – Continua la caccia al branco nella riviera romagnola, dopo le sconvolgenti aggressioni ai danni di una coppia di turisti e di una trans:si cercano ragazzi nordafricani con meno di trent’anni.



La turista polacca stuprata in spiaggia da quattro persone è ancora ricoverata in forte stato di shock, ma sta collaborando all’identificazione dei suoi aggressori: "Saprei riconoscere chi mi ha fatto questo".



Almeno un paio degli elementi del “branco” potrebbero essere noti alle forze dell’ordine, in quanto potrebbero essere spacciatori.Fondamentali le immagini delle telecamere di sicurezza.

L'ipotesi più accreditata è quella che almeno un paio del branco facciano base in Romagna,e che dopo l’aggressione ai due giovani polacchi si siano spostati dal lungomare fino alla Statale a piedi, per violentare la prostituta transessuale che sfortunatamente si trovava sulla strada verso l'alloggio che occasionalmente occupano. Non si esclude alcuna pista, ma probabilmente i magrebini potrebbero essere stati a Rimini solo per guadagnare spacciando durante la stagione estiva.

Maria Minichino

(fonte immagine repubblica.it)